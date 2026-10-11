Công nghệ tiện dùng, “Vì tương lai xanh” ưu đãi 9%: VF MPV 7 ghi điểm với gia đình hiện đại

Trợ lý ảo giúp người lái “bớt chạm, thêm tập trung”

Vừa theo dõi bản đồ, người lái có thể phải nhận thêm yêu cầu đổi nhạc từ con hoặc điều chỉnh tiện nghi cho người ngồi phía sau. Những tình huống nhỏ như vậy xuất hiện thường xuyên trên xe gia đình, khiến cách sử dụng các chức năng trở nên quan trọng không kém danh sách trang bị.

Trên VF MPV 7, trợ lý ảo VinFast hỗ trợ tương tác bằng tiếng Việt tự nhiên đa vùng miền. Đặc điểm này giúp người dùng giao tiếp bằng ngôn ngữ quen thuộc, thuận tiện hơn khi làm quen với các chức năng hỗ trợ giọng nói trên xe.

Chủ xe nhờ thế không cần rời vô lăng vẫn có thể dễ dàng ra lệnh cho chiếc xe điều chỉnh điều hòa, dẫn đường, tìm trạm sạc cho tới nghe nhạc, giải trí, thậm chí là kể chuyện cười.

Bên cạnh trợ lý ảo tích hợp, VF MPV 7 hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Khi kết nối điện thoại, người dùng có thể tiếp cận các ứng dụng bản đồ, âm nhạc và liên lạc trên giao diện của xe. Một danh sách nhạc đã chuẩn bị sẵn hoặc tuyến đường đã tìm trước có thể tiếp tục phục vụ cả nhà khi lên đường.

Màn hình trung tâm 10,1 inch là nơi hiển thị thông tin và tập hợp các tiện ích thường dùng. Người lái thuận tiện theo dõi chỉ dẫn, còn hành khách phía trước có thể hỗ trợ lựa chọn nội dung giải trí phù hợp.

Ngoài ra, khi rời cabin, chủ xe VF MPV 7 vẫn có thể kết nối với phương tiện thông qua ứng dụng trên điện thoại. Khả năng theo dõi và định vị từ xa cho phép người dùng kiểm tra vị trí xe mà không cần trực tiếp có mặt tại bãi đỗ.

Rộng chỗ ngồi, êm đường dài, thêm ưu đãi để “chốt xe”

Từ trợ lý ảo đến ứng dụng điện thoại, VF MPV 7 giúp việc sử dụng xe thuận tiện hơn. Khi cả gia đình cùng lên đường, sự thuận tiện ấy còn được nối tiếp bằng chỗ ngồi rộng rãi và khả năng vận hành êm ái, để hành khách thoải mái tận hưởng những tiện ích trên xe.

Trục cơ sở vươn dài 2.840 mm giải phóng hoàn toàn sự chật chội giữa ba hàng ghế. Không còn cảnh người này phải co chân nhường người kia, ông bà, cha mẹ và con trẻ đều có vị trí ngồi thoải mái để cùng trò chuyện, ngắm cảnh hay sẻ chia từng khoảnh khắc sum họp trên cùng một cabin.

Trên đường, hệ thống treo sau đa liên kết góp phần kiểm soát dao động, hạn chế rung xóc truyền tới hành khách. Bằng cách triệt tiêu rung chấn và ghìm chắc thân xe khi lăn bánh qua mấp mô, ổ gà, hàng ghế sau giữ được sự tĩnh lặng cần thiết để cả gia đình có thể thảnh thơi chợp mắt suốt chuyến đi dài mà không lo mệt mỏi, say xe.

Với gia đình đang tìm một chiếc xe vừa tiện nghi vừa êm ái, VF MPV 7 còn có lợi thế về chi phí mua. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 dành ưu đãi 9% giá niêm yết đến hết ngày 19/12/2026 cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mẫu MPV này.

Cùng với khoản tiết kiệm khi mua, chính sách sạc miễn phí tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029 giúp gia đình bớt chi cho năng lượng. Lợi ích kinh tế song hành với tiện nghi, tạo thêm cơ sở để lựa chọn một phương tiện sử dụng lâu dài.

Công nghệ chạm đúng nhu cầu, cabin rộng mở cho cả nhà và chính sách tài chính gỡ rối từ lúc mua đến suốt quá trình vận hành, nhiều chủ xe cho rằng, VF MPV 7 giống như một “không gian sinh hoạt chung”, nơi cả gia đình có thể trò chuyện, thư giãn và tận hưởng hành trình cùng nhau.