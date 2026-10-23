Ưu đãi gần 68 triệu đồng, miễn phí sạc, tiết kiệm 46 triệu đồng so với xe xăng: Lợi thế kinh tế áp đảo của VinFast VF MPV 7

Giá sau ưu đãi chỉ hơn 682 triệu đồng

Gia đình anh Lâm Vĩnh Phú ở Hà Nội dự định chuyển từ ô tô 5 chỗ sang xe 7 chỗ sau nhiều lần phải sắp xếp hai phương tiện khi đưa cả nhà đi chơi cùng ông bà. Anh có khoản tích lũy đủ để đổi xe nhưng vẫn muốn giữ lại một phần vốn cho cửa hàng đang kinh doanh.

Vì thế, anh đặc biệt chú ý tới VinFast VF MPV 7 và chính sách “Mua xe 0 đồng” đang được triển khai tới hết năm nay. Theo đó, khách hàng mua VF MPV 7 có thể vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng. Người dùng có thể chủ động lựa chọn tỷ lệ vay phù hợp với khả năng chi trả.

Hiện tại, mẫu MPV điện của VinFast có giá niêm yết 750 triệu đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc xe điện VinFast được ưu đãi 9% khi chuyển sang mua VF MPV 7. Mức hỗ trợ tương ứng 67,5 triệu đồng, đưa giá xe về còn 682,5 triệu đồng.

“Cửa hàng của tôi có doanh thu tương đối ổn định, nhưng cần nguồn tiền lưu động lớn để nhập hàng, nên phương án trả góp của VinFast rất phù hợp”, anh Phú chia sẻ. Ngoài ra, anh ghi nhận thêm khoản tiết kiệm đáng kể từ chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện tới năm 2030.

Sạc 0 đồng, không gian rộng rãi cho cả gia đình

Bên cạnh chính sách vay mua xe tới 100% giá trị, VinFast VF MPV 7 còn có lợi thế về chi phí sử dụng nhờ chương trình miễn phí 10 lần sạc mỗi tháng tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Với các gia đình thường xuyên sử dụng ô tô, khoản tiết kiệm này có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi năm. Đơn cử, một mẫu MPV chạy xăng có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 7,2 lít/100 km sẽ tốn khoảng 3,85 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng nếu di chuyển 2.000 km (tính theo giá xăng E10 RON95-III hiện hành). Trong khi đó, với cùng quãng đường, chủ xe VF MPV 7 gần như không mất chi phí năng lượng nhờ chính sách miễn phí sạc tại V-Green. Như vậy, gia đình có thể tiết kiệm khoảng 46,2 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi năm.

VF MPV 7 cũng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình nhiều thế hệ với ba hàng ghế rộng rãi trên chiều dài cơ sở 2.840 mm. Hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến, lùi và điều chỉnh độ ngả lưng, tạo tư thế ngồi thoải mái cho hành khách. Khi không sử dụng hết bảy chỗ, người dùng có thể gập các hàng ghế sau để mở rộng khoang hành lý, thuận tiện chở đồ đạc trong những chuyến du lịch cùng gia đình.

Về vận hành, VF MPV 7 sở hữu động cơ điện công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, cho khả năng tăng tốc nhanh nhạy kể cả khi chở đông người. Xe di chuyển tối đa 450 km sau một lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút. Tầm vận hành này đáp ứng thoải mái nhu cầu đi lại trong tuần lẫn những chuyến đi xa cuối tuần.