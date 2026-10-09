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Bán tải Mazda BT-50 thế hệ mới sẽ ra mắt năm 2028

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Lãnh đạo Mazda Úc xác nhận, hãng đang phát triển mẫu bán tải BT-50 thế hệ mới và dự kiến ra mắt năm 2028.

Carscoops đưa tin, Mazda BT-50 vẫn được xem là một dòng xe quan trọng đối với hãng xe Nhật Bản. Thế hệ thứ ba của mẫu xe ra mắt năm 2020 và bản nâng cấp mới nhất từ 2024, phát triển trên nền tảng khung gầm của Isuzu D-Max, không áp dụng công nghệ điện hóa.

Ảnh dự đoán thiết kế Mazda BT-50 mới dựa trên các mẫu xe Mazda mới ra mắt gần đây. (Ảnh: Carscoops).
Ảnh dự đoán thiết kế Mazda BT-50 mới dựa trên các mẫu xe Mazda mới ra mắt gần đây. (Ảnh: Carscoops).

Trả lời CarsGuide, ông Vinesh Bhindi, Giám đốc Điều hành Mazda Úc đã xác nhận, thế hệ mới của BT-50 hiện đang trong quá trình phát triển.

Vị lãnh đạo cấp cao không đi sâu vào chi tiết thông số kỹ thuật, nhưng xác nhận xe nhiều khả năng sẽ chính thức lăn bánh vào khoảng năm 2028.

Tờ báo này cũng đã phỏng vấn ông Eiji Kimoto, Trưởng bộ phận Thiết kế của Mazda, người chịu trách nhiệm thiết kế kiểu dáng chiếc BT-50 hiện tại.

Khi được hỏi về mẫu bán tải sắp tới, ông Kimoto chia sẻ: "Tôi không được phép nói quá nhiều về sản phẩm tương lai, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, hãy cùng chờ đón nó".

Do Mazda không có đủ nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D) để tự thiết kế một mẫu bán tải độc lập, BT-50 thế hệ tiếp theo nhiều khả năng sẽ tiếp tục là kết quả của một sự hợp tác. Điều này được đánh giá hợp lý khi hai thế hệ đầu tiên đã dùng chung nền tảng với Ford Ranger, trong khi thế hệ thứ ba đã chuyển sang sử dụng nền tảng của Isuzu.

Mazda có thể tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Isuzu để phát triển mẫu xe mới song song với thế hệ tiếp theo của D-Max. Một lựa chọn khác là mở rộng hợp tác với hãng xe Trung Quốc Changan, nối tiếp các dự án sedan 6e và SUV CX-6e.

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Carscoops dự đoán nhiều khả năng Mazda BT-50 mới vẫn sẽ dựa trên nền tảng của một thương hiệu khác. (Ảnh: Carscoops).

Changan hiện đã phân phối một mẫu xe bán tải là Hunter K50 sở hữu hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, mẫu xe này lại dựa trên khung gầm sát-xi rời của chiếc Changan Hunter chạy dầu vốn đã sản sinh ra nhiều "anh em" dưới các thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis tại Nam Mỹ như Peugeot Landtrek, Fiat Titano, Ram 1200 và Ram Dakota.

Carscoops kỳ vọng Mazda sẽ mang đến cho mẫu bán tải này một không gian nội thất cao cấp hơn, phù hợp với định hướng tiến lên phân khúc hạng sang của toàn bộ dải sản phẩm.

Vào năm 2025, người đứng đầu Mazda Úc từng tuyên bố sẽ không có biến thể thuần điện cho BT-50 trong tương lai gần, bất chấp việc mẫu xe anh em Isuzu D-Max EV đã xuất hiện.

Ông cũng không xem các mẫu bán tải PHEV là mối đe dọa, đồng thời cho rằng động cơ diesel vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Dù vậy, vị Giám đốc Điều hành tại thị trường Úc thừa nhận hãng sẽ để thị trường xác định xem liệu có nhu cầu cho các mẫu bán tải điện hóa hay không để cân nhắc các lựa chọn.

Đọc giữa các dòng trạng thái, Mazda có thể cung cấp một vài tùy chọn hệ truyền động điện hóa cho BT-50 thế hệ tiếp theo. Nếu trung thành với đối tác Isuzu, họ nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ diesel mild-hybrid, trong khi hướng đi cùng Changan có thể mang lại tùy chọn mở rộng phạm vi.

Điều đó sẽ giúp mẫu bán tải đáp ứng nhu cầu thị trường, tuân thủ các quy định về khí thải ngày càng thắt chặt và tiềm năng mở rộng phạm vi phân phối sang các thị trường ngoài Úc.

xe.baoxaydung.vn
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