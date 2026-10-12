Ô tô điện áp đảo top bán chạy, xe Mỹ vắng mặt

Bộ Công Thương: Doanh nghiệp không bắt buộc mở trạm sạc cho hãng xe khác 07/10/2026 17:01 Bộ Công Thương cho biết quy chuẩn trụ sạc xe điện tập trung vào yếu tố kỹ thuật, trong khi đó hình thức kinh doanh do các doanh nghiệp chủ động.

Vingroup sẽ lắp ráp 117 đoàn tàu metro tại Việt Nam 07/10/2026 04:05 Vingroup hợp tác với tập đoàn đường sắt Pháp Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu metro cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, trong đó 117 đoàn sẽ được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Giải mã chuỗi 24 tháng dẫn đầu thị trường ô tô của VinFast 06/10/2026 17:32 Trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt, việc VinFast giữ vững vị trí dẫn đầu trong 24 tháng liên tiếp phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu người tiêu dùng.

Toyota ra mắt xe buýt pin nhiên liệu hydro Sora thế hệ mới 06/10/2026 10:34 Nhờ kết hợp hệ thống pin nhiên liệu với bộ pin dung lượng lớn, Sora thế hệ mới có tầm hoạt động hơn 300km dù tổng dung tích các bình hydro giảm khoảng 20% so với thế hệ đầu tiên.

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện 06/10/2026 05:05 Từ ngày 1/7/2027, trụ sạc và trạm sạc xe điện sẽ phải đáp ứng loạt yêu cầu mới về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, công suất, dữ liệu vận hành và bố trí hạ tầng.

Cuộc chơi điện hóa đầy chông gai của các hãng xe sang 06/10/2026 04:55 Porsche nhận ra không thể dựa dẫm vào duy nhất tùy chọn thuần điện của Macan. Các hãng xe sang khác tại châu Âu cũng đành từ bỏ cuộc chơi "tất tay" vào xe điện.

Honda City 2027 ra mắt với loạt nâng cấp đáng chú ý 05/10/2026 05:03 Honda vừa giới thiệu City 2027 tại thị trường Brazil với các nâng cấp về ngoại thất, nội thất và trang bị. Dòng xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback, trong đó bản hatchback có thêm phiên bản RS cao cấp nhất.

Đèn báo dầu bật sáng, tài xế cần làm gì? 03/10/2026 14:34 Khi đèn báo dầu trên bảng đồng hồ bật sáng, tài xế không nên tiếp tục di chuyển. Việc cố chạy xe trong tình trạng áp suất dầu động cơ không bảo đảm có thể khiến các chi tiết bên trong bị hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí phải thay cả động cơ.

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Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi tới hơn 850 xe lỗi cụm khóa cửa 01/10/2026 10:00 Đợt triệu hồi mở rộng của Mercedes-Benz Việt Nam do lỗi cụm khóa cửa sẽ ảnh hưởng tới hơn 850 xe, cả lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài.

Vì sao nhiều xe bán tải vẫn dùng phanh tang trống thay vì phanh đĩa? 01/10/2026 05:05 Phanh tang trống vẫn được nhiều xe bán tải và xe thương mại sử dụng nhờ chi phí bảo trì thấp, độ bền cao và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Những thói quen khiến xe tay ga nhanh xuống cấp 30/09/2026 10:39 Trong quá trình sử dụng xe tay ga, một số thói quen tưởng như không đáng kể lại có thể làm gia tăng mức độ hao mòn của động cơ, hệ thống phanh và bộ truyền động.

Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới chốt lịch ra mắt toàn cầu ngày 1/10 30/09/2026 05:01 Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới sẽ chính thức trình diện toàn cầu vào ngày 1/10 tại New York, với những thay đổi được kỳ vọng tập trung vào thiết kế, công nghệ và trải nghiệm số.

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VinFast VF 2: Chi phí mua và sử dụng phù hợp với khách hàng lần đầu mua ô tô 26/09/2026 09:54 Mức giá thuộc nhóm dễ tiếp cận bậc nhất thị trường cùng chính sách miễn phí sạc dài hạn khiến chi phí sở hữu VinFast VF 2 dễ tính hơn cho nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô.

4 vấn đề thường gặp trên Toyota Corolla mà chủ xe nên biết 26/09/2026 05:05 Toyota Corolla dù nổi tiếng bền bỉ vẫn gặp phải 4 lỗi phổ biến từ hệ thống lái đến tiêu hao dầu, ảnh hưởng đến trải nghiệm và an toàn người dùng.

VinFast VF Wild chính thức nhận đặt cọc với ưu đãi 61 triệu đồng 25/09/2026 11:07 VinFast chính thức nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện chạy pin mở rộng phạm vi VF Wild, với mức ưu đãi 61 triệu đồng áp dụng cho các khách hàng đặt cọc từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026. Dự kiến những mẫu xe đầu tiên có thể được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 10/2026.

Cách xử lý khi cửa cốp điện ô tô gặp lỗi 25/09/2026 05:01 Cửa cốp điện mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng ô tô, đặc biệt trên các mẫu SUV, crossover và xe bán tải. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể phát sinh những lỗi như không mở, không đóng, hoạt động chậm hoặc dừng giữa chừng.

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Tạm biệt cảnh “đội nắng, đội mưa” với mẫu ô tô vừa tầm VF 2 24/09/2026 08:15 Sự xuất hiện của những mẫu ô tô đô thị cỡ nhỏ đang tạo điều kiện cho ngày càng nhiều người đi xe máy chuyển lên ô tô. Trong đó, VinFast VF 2 vừa bắt đầu bàn giao đã tạo sức hút với nhóm khách mua xe lần đầu nhờ mức giá 188 triệu đồng cùng bài toán chi phí sử dụng dễ tính.

Ô tô điện giá 123 triệu đồng sắp bán tại Việt Nam 24/09/2026 04:22 TMT cho biết kế hoạch ra mắt 5 mẫu ôtô con, thương mại chủ yếu hoạt động quãng ngắn, giá cao nhất 123-295 triệu đồng.

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"Siêu xe" điện Ceer Exobot - tân binh đến từ Trung Đông 23/09/2026 05:00 Hãng xe đến từ Saudi Arabia đã giới thiệu 2 mẫu sedan và SUV thuần điện cao cấp đầu tiên mang tên Ceer Exobot, với mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô nội địa.

Những điều cần biết về chống ồn ô tô 22/09/2026 05:02 Tiếng ồn từ lốp, động cơ và môi trường bên ngoài có thể làm giảm đáng kể sự thoải mái khi lái xe. Lựa chọn đúng vật liệu và phương pháp thi công là yếu tố quyết định hiệu quả chống ồn cho ô tô.