Honda sắp có xe bán tải "đối đầu" Ford Ranger?

Theo tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, Honda dự kiến sẽ bổ sung một mẫu bán tải thực thụ vào danh mục sản phẩm toàn cầu. Đây được cho là phiên bản đổi logo (rebadge) của Mitsubishi Triton, với lô xe đầu tiên dự kiến bàn giao từ năm 2028.

Hiện hai hãng chưa chính thức xác nhận thỏa thuận, còn thông tin về phiên bản Honda vẫn chưa được tiết lộ.

Nếu điều này thực sự diễn ra, đây sẽ là kết quả đáng chú ý đầu tiên từ các cuộc đàm phán hợp tác giữa hai hãng xe Nhật Bản. Honda được cho là có kế hoạch ra mắt mẫu bán tải tại Đông Nam Á trước khi cân nhắc mở rộng sang các thị trường khác.

Phác họa mẫu xe bán tải Honda dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton. Ảnh: Theottle

Mẫu Triton thế hệ mới vốn đã khẳng định được chất lượng với khung gầm chắc chắn và khả năng vận hành ổn định ở điều kiện khắc nghiệt. Việc sử dụng mẫu xe có sẵn sẽ giúp Honda tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, thay vì phát triển một dòng xe hoàn toàn mới.

Tại Bắc Mỹ, Honda đang bán Ridgeline, nhưng mẫu xe này sử dụng kết cấu thân liền khung như xe du lịch, ưu tiên sự thoải mái và tính tiện dụng. Thế hệ thứ ba của Ridgeline đang được phát triển, song nhiều khả năng vẫn không chuyển sang khung gầm rời như Triton.

Còn với Mitsubishi, việc cung cấp xe nền tảng cho Honda có thể giúp hãng tăng sản lượng, cải thiện hiệu suất khai thác nhà máy ở Thái Lan (nơi sản xuất Triton), đồng thời phân bổ chi phí phát triển và sản xuất trên nhiều xe hơn.

Xe bán tải Mitsubishi Triton được sản xuất chính tại nhà máy của hãng ở Thái Lan.

Mitsubishi hiện cũng sản xuất Nissan Navara trên nền tảng của Triton. Do đó, Honda có thể trở thành hãng xe thứ hai sử dụng nền tảng bán tải của Mitsubishi.

Điều này cũng sẽ cho ra đời 3 mẫu xe bán tải Nhật dùng chung một nền tảng, chỉ khác logo. Theo đó, những khác biệt trên phiên bản Honda có thể chỉ tập trung ở thiết kế đầu và đuôi xe, huy hiệu nhận diện, trang bị và vật liệu nội thất.

Khi ra mắt, sản phẩm này sẽ được xếp ở phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh với chính Mitsubishi Triton, Nissan Navara hay Toyota Hilux, Isuzu D-max và Ford Ranger.

Bán tải Nissan Navara cũng chia sẻ cùng nền tảng với Triton.

Đáng chú ý, hợp tác giữa Honda và Mitsubishi được cho là có thể mở rộng sang các dòng xe khác. Hai bên cũng cân nhắc cùng phát triển linh kiện khoang lái, gồm cụm đồng hồ và màn hình hiển thị.

Kế hoạch này nằm trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Honda, Nissan và Mitsubishi Motors. Honda và Nissan chấm dứt đàm phán sáp nhập vào tháng 2/2025, nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội phối hợp. Hai hãng sau đó nhất trí hợp tác phát triển các linh kiện cốt lõi cho thế hệ xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) tiếp theo.