Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Honda sắp có xe bán tải "đối đầu" Ford Ranger?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung, khung gầm rời nhưng dựa trên nền tảng của Mitsubishi.

Theo tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, Honda dự kiến sẽ bổ sung một mẫu bán tải thực thụ vào danh mục sản phẩm toàn cầu. Đây được cho là phiên bản đổi logo (rebadge) của Mitsubishi Triton, với lô xe đầu tiên dự kiến bàn giao từ năm 2028.

Hiện hai hãng chưa chính thức xác nhận thỏa thuận, còn thông tin về phiên bản Honda vẫn chưa được tiết lộ.

Nếu điều này thực sự diễn ra, đây sẽ là kết quả đáng chú ý đầu tiên từ các cuộc đàm phán hợp tác giữa hai hãng xe Nhật Bản. Honda được cho là có kế hoạch ra mắt mẫu bán tải tại Đông Nam Á trước khi cân nhắc mở rộng sang các thị trường khác.

Phác họa mẫu xe bán tải Honda dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton. Ảnh: Theottle
Phác họa mẫu xe bán tải Honda dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton. Ảnh: Theottle

Mẫu Triton thế hệ mới vốn đã khẳng định được chất lượng với khung gầm chắc chắn và khả năng vận hành ổn định ở điều kiện khắc nghiệt. Việc sử dụng mẫu xe có sẵn sẽ giúp Honda tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, thay vì phát triển một dòng xe hoàn toàn mới.

Tại Bắc Mỹ, Honda đang bán Ridgeline, nhưng mẫu xe này sử dụng kết cấu thân liền khung như xe du lịch, ưu tiên sự thoải mái và tính tiện dụng. Thế hệ thứ ba của Ridgeline đang được phát triển, song nhiều khả năng vẫn không chuyển sang khung gầm rời như Triton.

Còn với Mitsubishi, việc cung cấp xe nền tảng cho Honda có thể giúp hãng tăng sản lượng, cải thiện hiệu suất khai thác nhà máy ở Thái Lan (nơi sản xuất Triton), đồng thời phân bổ chi phí phát triển và sản xuất trên nhiều xe hơn.

Xe bán tải Mitsubishi Triton được sản xuất chính tại nhà máy của hãng ở Thái Lan.
Xe bán tải Mitsubishi Triton được sản xuất chính tại nhà máy của hãng ở Thái Lan.

Mitsubishi hiện cũng sản xuất Nissan Navara trên nền tảng của Triton. Do đó, Honda có thể trở thành hãng xe thứ hai sử dụng nền tảng bán tải của Mitsubishi.

Điều này cũng sẽ cho ra đời 3 mẫu xe bán tải Nhật dùng chung một nền tảng, chỉ khác logo. Theo đó, những khác biệt trên phiên bản Honda có thể chỉ tập trung ở thiết kế đầu và đuôi xe, huy hiệu nhận diện, trang bị và vật liệu nội thất.

Khi ra mắt, sản phẩm này sẽ được xếp ở phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh với chính Mitsubishi Triton, Nissan Navara hay Toyota Hilux, Isuzu D-max và Ford Ranger.

Bán tải Nissan Navara cũng chia sẻ cùng nền tảng với Triton.
Bán tải Nissan Navara cũng chia sẻ cùng nền tảng với Triton.

Đáng chú ý, hợp tác giữa Honda và Mitsubishi được cho là có thể mở rộng sang các dòng xe khác. Hai bên cũng cân nhắc cùng phát triển linh kiện khoang lái, gồm cụm đồng hồ và màn hình hiển thị.

Kế hoạch này nằm trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Honda, Nissan và Mitsubishi Motors. Honda và Nissan chấm dứt đàm phán sáp nhập vào tháng 2/2025, nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội phối hợp. Hai hãng sau đó nhất trí hợp tác phát triển các linh kiện cốt lõi cho thế hệ xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) tiếp theo.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/honda-sap-co-xe-ban-tai-doi-dau-ford-ranger-post1883877.tpo

Tin liên quan

Tags:

#Honda #bán tải #Ford Ranger #Mitsubishi Triton #Nissan Navara #xe Nhật #phân khúc trung

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Honda City 2027 ra mắt với loạt nâng cấp đáng chú ý

Honda City 2027 ra mắt với loạt nâng cấp đáng chú ý

Honda vừa giới thiệu City 2027 tại thị trường Brazil với các nâng cấp về ngoại thất, nội thất và trang bị. Dòng xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback, trong đó bản hatchback có thêm phiên bản RS cao cấp nhất.
Đèn báo dầu bật sáng, tài xế cần làm gì?

Đèn báo dầu bật sáng, tài xế cần làm gì?

Khi đèn báo dầu trên bảng đồng hồ bật sáng, tài xế không nên tiếp tục di chuyển. Việc cố chạy xe trong tình trạng áp suất dầu động cơ không bảo đảm có thể khiến các chi tiết bên trong bị hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí phải thay cả động cơ.
Loạt nâng cấp đáng chú ý trên Hyundai Tucson Hybrid và PHEV 2027

Loạt nâng cấp đáng chú ý trên Hyundai Tucson Hybrid và PHEV 2027

Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục mở rộng lựa chọn điện hóa với hai phiên bản Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Trong đó, bản HEV được bổ sung chế độ Stay Mode lần đầu xuất hiện trong phân khúc, trong khi bản PHEV sở hữu công suất 288 PS nhưng phạm vi vận hành thuần điện 81 km.
VinFast VF Wild chính thức nhận đặt cọc với ưu đãi 61 triệu đồng

VinFast VF Wild chính thức nhận đặt cọc với ưu đãi 61 triệu đồng

VinFast chính thức nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện chạy pin mở rộng phạm vi VF Wild, với mức ưu đãi 61 triệu đồng áp dụng cho các khách hàng đặt cọc từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026. Dự kiến những mẫu xe đầu tiên có thể được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 10/2026.
Cách xử lý khi cửa cốp điện ô tô gặp lỗi

Cách xử lý khi cửa cốp điện ô tô gặp lỗi

Cửa cốp điện mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng ô tô, đặc biệt trên các mẫu SUV, crossover và xe bán tải. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể phát sinh những lỗi như không mở, không đóng, hoạt động chậm hoặc dừng giữa chừng.
Tạm biệt cảnh “đội nắng, đội mưa” với mẫu ô tô vừa tầm VF 2

Tạm biệt cảnh “đội nắng, đội mưa” với mẫu ô tô vừa tầm VF 2

Sự xuất hiện của những mẫu ô tô đô thị cỡ nhỏ đang tạo điều kiện cho ngày càng nhiều người đi xe máy chuyển lên ô tô. Trong đó, VinFast VF 2 vừa bắt đầu bàn giao đã tạo sức hút với nhóm khách mua xe lần đầu nhờ mức giá 188 triệu đồng cùng bài toán chi phí sử dụng dễ tính.
Những điều cần biết về chống ồn ô tô

Những điều cần biết về chống ồn ô tô

Tiếng ồn từ lốp, động cơ và môi trường bên ngoài có thể làm giảm đáng kể sự thoải mái khi lái xe. Lựa chọn đúng vật liệu và phương pháp thi công là yếu tố quyết định hiệu quả chống ồn cho ô tô.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!