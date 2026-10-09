Người Việt tiếp tục tăng mua xe máy

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố số liệu bán hàng của 6 thành viên trong quý III. Theo đó, lượng tiêu thụ xe 2 bánh của các thành viên tại Việt Nam đạt 686.661 chiếc trong giai đoạn tháng 7-9, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thành viên VAMM bao gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, SYM Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki. Đáng chú ý, báo cáo VAMM lần này có bao gồm một thành viên mới là Kawasaki Motors Việt Nam.

Người Việt mua mới 305 xe máy mỗi giờ

Như vậy sau khi giảm nhẹ lượng tiêu thụ trong kỳ báo cáo quý II, doanh số xe 2 bánh của các thành viên VAMM tại Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng trở lại. Dẫu vậy, sức bán vẫn chưa thể phục hồi đến mức tương đương kỳ báo cáo quý đầu tiên của năm nay - từng đạt 729.121 chiếc trong 3 tháng đầu năm.

Khi đặt cạnh số liệu của quý III/2025, lượng tiêu thụ xe 2 bánh của các thương hiệu thành viên VAMM tại Việt Nam đã tăng đến 10,4%.

Nhìn chung, thị trường xe 2 bánh ở Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng tăng trưởng khá ổn, khi doanh số đã tăng trưởng dương so với kỳ báo cáo liền trước lẫn cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế sau 3 quý đầu năm, khách hàng Việt Nam đã mua tổng cộng hơn 2 triệu xe máy từ các hãng thành viên VAMM. Con số này tương đương sức mua trung bình khoảng 7.326 chiếc/ngày, hoặc xấp xỉ 305 xe đến tay khách Việt sau mỗi giờ.

Tính riêng trong nhóm các thành viên VAMM, Honda tiếp tục là thương hiệu đóng góp phần lớn doanh số xe 2 bánh.

Báo cáo của riêng Honda Việt Nam cho thấy trong quý III, hãng này bán được 557.345 xe máy cho khách hàng, tương đương hơn 81% doanh số VAMM.

Honda cũng cùng với Yamaha là 2 thương hiệu thành viên VAMM hiếm hoi sở hữu xe máy điện trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Xe máy điện và dư địa tăng trưởng lớn

Dù báo cáo của VAMM đã bao gồm lượng tiêu thụ xe máy điện Honda và Yamaha, số liệu hơn 2 triệu xe bán ra cho khách hàng từ đầu năm vẫn chưa đủ thể hiện bức tranh toàn cảnh thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam.

Bởi lẽ bên cạnh 6 thành viên VAMM hiện tại, thị trường xe máy Việt Nam còn có thêm loạt thương hiệu môtô phân khối lớn, cùng với nhóm thương hiệu xe máy điện như VinFast, Yadea, Dat Bike, Selex Motors...

Thị trường xe máy điện Việt Nam còn dư địa phát triển lớn. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trong một thông cáo báo chí, VinFast từng cho biết đã nhận được 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện trong tháng 3, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện. Các dòng xe Evo và Feliz đóng góp phần lớn lượng tiêu thụ này.

Dữ liệu do chuyên trang Motorcycles Data thu thập cho thấy doanh số xe máy điện ở Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 513.742 xe, tương đương tăng trưởng hơn 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số liệu này, Motorcycles Data cho biết xe máy điện đang chiếm khoảng 27,7% thị phần xe 2 bánh tại Việt Nam.

Dữ liệu của Motorcycles Data cho thấy doanh số xe máy điện VinFast tăng trưởng mạnh hơn 170%. Xe máy điện Honda cũng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, xấp xỉ 1.173%, tuy nhiên khả năng cao vẫn chưa thể sánh ngang VinFast về lượng xe bàn giao đến khách Việt.

Xe máy điện Honda tăng trưởng hơn 1.100% - mức tăng cao nhất toàn thị trường. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Từ đây, Motorcycles Data nhận định thị trường xe máy Việt Nam nói chung đang có sự tăng trưởng chênh lệch so với đà tăng trưởng riêng lẻ của các hãng xe máy truyền thống.

Trong khi lượng tiêu thụ toàn thị trường đạt mức tăng trưởng 19,6%, doanh số Honda và Yamaha chỉ tăng trưởng khoảng 8%. Phần lớn nhu cầu tăng thêm của thị trường xe 2 bánh Việt Nam đang rơi vào tay các hãng xe máy điện, thay vì các thương hiệu xe động cơ đốt trong truyền thống có thời gian gắn bó lâu đời.

Điều này phản ánh dư địa tăng trưởng vẫn còn khá lớn cho xe máy điện tại thị trường Việt Nam, nhất là khi nhiều thành phố lớn đang đẩy nhanh quá trình hạn chế xe 2 bánh phát thải lớn vào khu trung tâm, khuyến khích sử dụng xe máy điện.