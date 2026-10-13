Mua xe chạy taxi dịch vụ, cái tên nào đáng cân nhắc?

Đối với người có ý định mua xe để kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, giá bán và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành luôn là những yếu tố chính được người mua cân nhắc.

VinFast VF 5 - Herio Green

VinFast VF 5 với biến thể dành riêng cho tài xế taxi dịch vụ - Herio Green - là mẫu xe đáng cân nhắc nhất trong tầm giá dành cho người muốn mua ôtô kinh doanh dịch vụ vận tải.

Xe được trang bị motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước, cho công suất khoảng 134 mã lực, mô men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin dưới sàn xe dung lượng khoảng 37,23 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 326 km/lần sạc.

VinFast Herio Green là mẫu SUV đáng cân nhắc trong tầm giá. Ảnh: VinFast.

Ưu điểm của VinFast Herio Green nằm ở mức giá khoảng 450 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng khi đặt mua mẫu SUV điện tiếp tục được hưởng ưu đãi 9% giá trị xe với chương trình "Vì tương lai xanh", đồng thời được hỗ trợ tại hệ thống trạm sạc V-Green theo khung giờ, giúp tối ưu tối đa chi phí vận hành hàng ngày cho tài xế.

VinFast Limo Green

Là mẫu MPV điện thuần túy được tối ưu hóa cho mục đích chở khách số lượng lớn, VinFast Limo Green là lựa chọn được nhiều tài xế dịch vụ lựa chọn ở thời điểm hiện tại.

Xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi với cấu hình bảy chỗ ngồi, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển nhóm hoặc đón trả khách tại sân bay.

Limo Green được trang bị motor điện đơn, cho công suất khoảng 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm. Bộ pin dưới sàn xe có dung lượng 60,13 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 450 km/lần sạc.

Mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đang được bán với giá dao động 699 triệu đồng. Ảnh: Sơn Phạm.

Lợi thế cạnh tranh của Limo Green còn đến từ giá 699 triệu đồng và việc tận dụng hệ thống hạ tầng trạm sạc V-Green phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố.

Kết hợp với các chính sách ưu đãi tài chính và miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, mẫu MPV này giúp các tài xế rút ngắn thời gian thu hồi vốn và tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi kilomet di chuyển.

BYD M6

Trong nhóm MPV thuần điện nhập khẩu, BYD M6 nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý cho các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chở khách cao cấp hoặc xe hợp đồng du lịch.

Mẫu xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng khoang cabin rộng rãi, được trang bị nhiều tiện nghi hỗ trợ sự thoải mái cho hành khách trên những chuyến đi xa.

Mẫu MPV 7 chỗ từ BYD có giá từ 756 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Mẫu MPV từ thương hiệu Trung Quốc sử dụng motor điện đặt tại cầu trước, cho công suất 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe được trang bị pin Blade dung lượng 55,4 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 420 km/lần sạc.

Điểm cộng của BYD M6 nằm ở mức giá khởi điểm khoảng 756 triệu đồng, mềm hơn đáng kể so với các dòng MPV cùng cỡ trên thị trường.

Mitsubishi Xpander

Nhiều năm qua, Mitsubishi Xpander luôn duy trì vị trí vua doanh số ở phân khúc MPV phổ thông và là lựa chọn hàng đầu của nhóm tài xế chạy xe dịch vụ tại Việt Nam.

Mẫu xe Nhật Bản sử dụng động cơ xăng bốn xilanh 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

Mitsubishi Xpander có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5,9 lít/100 km. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Khối động cơ này cho mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,9-6,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Mức giá niêm yết dao động 560-658 triệu đồng cùng thanh khoản cao trên thị trường xe cũ giúp Xpander giữ giá tốt sau nhiều năm sử dụng.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross là đại diện chạy xăng quen thuộc khác trong nhóm xe MPV 7 chỗ phục vụ kinh doanh vận tải hành khách kết hợp di chuyển gia đình.

Xe được trang bị khối động cơ xăng 4 xilanh 1.5L DOHC Dual VVT-i, cho công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Sức mạnh truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp D-CVT, giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,3 lít/100 km đường hỗn hợp.

Toyota Veloz Cross liên tục được áp dụng ưu đãi phí trước bạ trong nhiều tháng. Ảnh: TMV.

Bên cạnh giá trị thương hiệu, Veloz Cross còn thu hút tài xế nhờ hệ thống đại lý phủ rộng, giúp việc bảo hành và sửa chữa diễn ra thuận tiện.

Mẫu MPV này đang được bán với giá dao động 638-660 triệu đồng tại Việt Nam, liên tục được hưởng các ưu đãi đến 100% phí trước bạ, giúp người mua tiết kiệm hàng chục triệu đồng.