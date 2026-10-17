Ôtô bay của Tesla gây hoài nghi vì quá tham vọng

Năm 2018, Elon Musk từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng ông muốn dùng động cơ đẩy để giúp xe Tesla có thể bay. Trong sự kiện vừa diễn ra, hãng xe điện Mỹ đã cho một chiếc ôtô chạy ngược trần nhà, lộn vòng trên không rồi hạ cánh an toàn. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục thực hiện cú nhảy qua một hàng xe cùng thương hiệu. Dù góc nhìn về Elon Musk ra sao, đây vẫn là màn ra mắt xe mãn nhãn, khiến mọi lễ ra mắt xe truyền thống khác trở nên mờ nhạt.

Tuy nhiên, dư âm sau đêm trình diễn để lại nhiều hoài nghi. Những gì diễn ra trên sân khấu rất phi thường, nhưng liệu người tiêu dùng có thể thực sự sở hữu một chiếc xe như vậy? Thông qua các cuộc phỏng vấn sau sự kiện, Tesla đã chia sẻ thêm nhiều chi tiết. Một số thông tin giúp Roadster trở nên ấn tượng hơn, nhưng số khác lại đi kèm những lưu ý rất lớn.

Các phiên bản

Tesla cho biết khách hàng sẽ có 4 lựa chọn phiên bản: Roadster (tiêu chuẩn), Performance, Thrust và Rocket. Điều quan trọng là hầu hết các thông số ấn tượng nhất đang được gắn cho phiên bản cao cấp nhất. Cả 4 phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Một số phiên bản cao cấp có công suất vượt quá 1.341 mã lực và mô-men xoắn 1.400 Nm. Theo Top Gear, bản tiêu chuẩn sở hữu công suất 1,073 mã lực và mô-men xoắn 1.200 Nm.

Về khả năng tăng tốc 0-96 km/h, phiên bản Performance mất dưới 1,6 giây, bản Thrust dưới 0,9 giây và bản Rocket dưới 0,59 giây.

Xe hướng tới phạm vi hoạt động 483 km sau mỗi lần sạc, trong khi Top Gear ghi nhận con số 499-515 km tùy phiên bản. Tesla đặt mục tiêu trọng lượng thương mại dưới 1.700 kg cho bản tiêu chuẩn. Nếu đạt được, đây sẽ là điểm cộng lớn giúp tối ưu hóa cảm giác lái và động lực học của xe.

Tách biệt khỏi các công nghệ động cơ đẩy, chiếc xe vẫn sở hữu nhiều điểm hấp dẫn: hệ dẫn động cầu sau, trọng lượng tương đối nhẹ, công suất lớn kết hợp hệ thống hiệu ứng khí nén mặt đất tạo lực ép xuống mặt đường. Đây là sự thay đổi lớn so với mẫu concept ra mắt năm 2017.

Bình nén khí và tốc độ tối đa

Hai phiên bản Thrust và Rocket trang bị bình khí nén và các vòi phun đẩy với cấu hình phần cứng khác nhau. Bản Thrust dùng 4 vòi phun khí lạnh phía sau, cung cấp bởi bình nitrogen 200 lít. Bản Rocket trang bị thêm bình 400 lít ở vị trí ghế hành khách (tổng dung tích 600 lít) cùng 6 vòi phun phụ.

Theo Top Gear, bình khí của bản Thrust sẽ xả sạch chỉ trong khoảng 6 giây và cần bơm lại tại trạm. Nói cách khác, cú tăng tốc kỷ lục chỉ là "trò đùa một lần" trước khi phải nạp lại khí. Việc hết khí nén không làm môtơ điện ngừng hoạt động, nhưng xe sẽ mất đi lực đẩy bổ sung cho cú bứt tốc mãnh liệt nhất.

Bình khí nén trên xe Tesla Roadster. Ảnh: Motor Trend

Thời gian nạp lại khí nén khá lâu. Dù xe sử dụng khí tự nhiên, Hagerty cho biết bản Rocket phải mất 6-7 tiếng để nạp đầy hệ thống 600 lít. Tesla đang nỗ lực rút ngắn thời gian này xuống 30 phút. Ngay cả khi đạt 30 phút, việc chờ đợi nạp khí vẫn tạo ra trải nghiệm khá bất tiện trên đường đua.

Tesla tuyên bố tốc độ tối đa của xe đạt trên 370 km/h. Elon Musk thậm chí tham vọng đạt một nửa tốc độ âm thanh (khoảng 617 km/h). Trong khi đó, trả lời Top Gear, đại diện Tesla cho biết mục tiêu thực tế là 531 km/h. Những con số chênh lệch này đều cần kiểm chứng thực tế.

Xe thương mại hay chỉ là đạo cụ điện ảnh?

Nhiều người đặt câu hỏi liệu chiếc xe xuất hiện trong đêm diễn có tiệm cận với bản thương mại hay không. Dù có ý kiến nghi ngờ chiếc xe được hỗ trợ bởi hệ thống dây cáp, không thể phủ nhận đây là màn dàn dựng kỹ thuật phức tạp. Tesla vẫn chưa xác nhận liệu mẫu xe trình diễn có cùng cấu hình pin, bình nén, hệ thống treo và điều khiển như bản thương mại tương lai hay không.

Những điểm sáng kỹ thuật thực tế

Bỏ qua những chi tiết trình diễn, Tesla vẫn sở hữu những bước tiến kỹ thuật đáng ghi nhận bên dưới gầm xe. Mẫu xe sử dụng chuẩn pin 4680 tùy biến với vỏ nhôm và hệ thống làm mát hai mặt. Xe cũng trang bị hệ thống lái điện tử (steer-by-wire), phanh điện tử (brake-by-wire) và khí động học chủ động với cánh gió sau đa chế độ. Hệ thống tạo lực ép mặt đất cũng là công nghệ đã được chứng minh hiệu quả trong đua xe chuyên nghiệp.

Dưới gầm xe Roadster là hệ thống kỹ thuật đỉnh cao. Ảnh: Tesla

Những nâng cấp này giúp ngay cả phiên bản tiêu chuẩn hay Performance trở nên rất hứa hẹn, mang lại khả năng vận hành ổn định trên đường đua mà không cần phụ thuộc vào bình khí nén.

Tesla đã mang đến một đêm trình diễn bùng nổ, thậm chí gây sốc với cả thế giới, nhưng khoảng cách từ bản thử nghiệm đến dây chuyền sản xuất thương mại vào năm 2028 vẫn là câu hỏi lớn. Việc rút ngắn thời gian nạp khí từ 6 tiếng xuống 30 phút đòi hỏi những bước tiến đột phá về kỹ thuật. Liệu Tesla có thể hiện thực hóa toàn bộ những tuyên bố tham vọng này hay không vẫn cần thời gian trả lời.