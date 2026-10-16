Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?
Honda vừa giới thiệu City 2027 tại thị trường Brazil với các nâng cấp về ngoại thất, nội thất và trang bị. Dòng xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback, trong đó bản hatchback có thêm phiên bản RS cao cấp nhất.
Khi đèn báo dầu trên bảng đồng hồ bật sáng, tài xế không nên tiếp tục di chuyển. Việc cố chạy xe trong tình trạng áp suất dầu động cơ không bảo đảm có thể khiến các chi tiết bên trong bị hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí phải thay cả động cơ.
Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục mở rộng lựa chọn điện hóa với hai phiên bản Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Trong đó, bản HEV được bổ sung chế độ Stay Mode lần đầu xuất hiện trong phân khúc, trong khi bản PHEV sở hữu công suất 288 PS nhưng phạm vi vận hành thuần điện 81 km.
Khoản ưu đãi 67,5 triệu đồng đưa giá VF MPV 7 xuống còn 682,5 triệu đồng, trong khi chính sách miễn phí sạc hỗ trợ chi phí sử dụng trong dài hạn. Đây là những yếu tố hấp dẫn nhiều gia đình đang cân nhắc đổi từ xe xăng sang MPV điện.
Cửa cốp điện mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng ô tô, đặc biệt trên các mẫu SUV, crossover và xe bán tải. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể phát sinh những lỗi như không mở, không đóng, hoạt động chậm hoặc dừng giữa chừng.