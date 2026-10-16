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Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

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Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

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Bảo Linh/vov.vn
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#ô tô Việt Nam #xe Hybrid #thị trường ô tô

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