Honda sắp đổi tên loạt xe hybrid ăn khách

Loạt xe hybrid chủ lực của Honda gồm CR-V, Civic, Accord... dự kiến sẽ có cách gọi mới thay cho tên e:HEV vốn đã trở thành thương hiệu của hãng trong nhiều năm qua.
Hybrid đang là trọng tâm trong chiến lược của nhiều hãng xe lớn trên thế giới bao gồm cả Honda. Bên cạnh việc cải tiến chất lượng kỹ thuật, hãng xe Nhật chuẩn bị có thay đổi lớn về mặt nhận diện cho dòng xe hybrid.
Cụ thể, Honda vừa công bố tên gọi chính thức của hệ truyền động mới là “Honda Hybrid”. Cái tên này đơn giản hơn đáng kể so với cụm ký tự “e:HEV” vốn được sử dụng trên các xe hybrid Honda như CR-V, Civic hay Accord từ những năm 2020.
Theo nhận định của một số tạp chí xe như Car and Driver hay Autoblog, tên gọi mới quá đơn giản, thậm chí có thể coi là thiếu sáng tạo. Tuy vậy, cụm từ “Honda Hybrid” dễ đọc và dễ viết hơn khi nhập văn bản, được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực về mặt truyền thông.
Tuy nhiên, thông báo của Honda không nói rõ rằng tên gọi e:HEV có bị ngừng sử dụng hay không, cũng như các mẫu xe đang bán sẽ được gọi như thế nào.
Động thái mới nằm trong kế hoạch tái cấu trúc mảng ô tô mà Honda công bố hồi tháng 5/2026, theo đó hãng chuyển dịch nguồn lực phát triển và sản xuất sang xe hybrid.
Honda dự kiến ra mắt 15 mẫu xe hybrid thế hệ mới mang tên "Honda Hybrid" trên toàn cầu trước cuối năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2030, chủ yếu tập trung tại thị trường Bắc Mỹ. Hãng chưa công bố danh sách 15 mẫu xe này.
Về hệ thống hybrid thế hệ mới, nền tảng khung gầm sẽ có độ cứng vững cao hơn cùng trọng lượng được tối ưu. Honda xác nhận hệ truyền động hybrid mới sẽ đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện (e-AWD) được phát triển riêng.
Các cải tiến tập trung vào nâng cao khả năng vận hành và cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu. Hệ truyền động hybrid thế hệ mới dự kiến xuất hiện trên các mẫu xe Honda từ năm 2027.
Tại khu vực Đông Nam Á, sản phẩm Honda Hybrid mới đầu tiên dự kiến sẽ là Avancier thế hệ mới. Đây là một mẫu SUV thuộc phân khúc D, cấu hình 7 chỗ, dự kiến ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm 2026.
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