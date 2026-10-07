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Vingroup sẽ lắp ráp 117 đoàn tàu metro tại Việt Nam

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Vingroup hợp tác với tập đoàn đường sắt Pháp Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu metro cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, trong đó 117 đoàn sẽ được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Vingroup và Alstom hợp tác chuyển giao công nghệ, hướng tới lắp ráp 117 đoàn tàu metro tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.
Vingroup và Alstom hợp tác chuyển giao công nghệ, hướng tới lắp ráp 117 đoàn tàu metro tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 6/10, Vingroup và Alstom ký hợp đồng cung cấp tàu và thỏa thuận chuyển giao công nghệ, hướng tới phát triển các tuyến đường sắt đô thị thế hệ mới tại Hà Nội.

Theo thỏa thuận, Alstom sẽ cung cấp tổng cộng 200 đoàn tàu Metropolis loại 5 toa cho Vingroup. Trong đó, 83 đoàn đầu tiên được thiết kế và sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Forêt của Alstom ở Pháp. 117 đoàn còn lại sẽ được Vingroup sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam với sự hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và các linh kiện quan trọng từ Alstom.

Các đoàn tàu này thuộc thế hệ mới, sử dụng thân tàu bằng hợp kim nhôm nhằm giảm trọng lượng, tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân rộng giúp tăng không gian bên trong và sức chứa hành khách.

Đáng chú ý, tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không cần người lái, đạt cấp độ tự động hóa GoA4 - mức cao nhất trong hệ thống phân loại tự động hóa đường sắt. Hệ thống phanh kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, vừa đảm bảo an toàn vừa có khả năng thu hồi năng lượng khi hãm.

Thỏa thuận với Alstom đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch tham gia lĩnh vực hạ tầng đường sắt của Vingroup. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết việc hợp tác nhằm từng bước phát triển năng lực tự chủ trong sản xuất, lắp ráp phương tiện đường sắt tại Việt Nam.

Vingroup trước đó đã được chọn là tổng thầu EPC 5 dự án metro Hà Nội thông qua liên danh công ty thành viên Vinhomes - VinSpeed. 5 tuyến metro này gồm metro số 1 (Thường Tín - sân bay Nội Bài), tuyến số 2 (sân bay Nội Bài - Dân Hòa), tuyến số 8 (Hòa Lạc - Dương Xá), tuyến số 10 (Đông Anh - Times City - Đông Anh), tuyến số 14 (cầu Thăng Long - Gia Lâm).

Theo doanh nghiệp, việc hợp tác với Alstom sẽ giúp cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị của Thủ đô, đồng thời xây dựng năng lực để tham gia dài hạn vào quá trình phát triển mạng lưới metro.

Theo Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, Hà Nội định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị dài 979 km, gồm 18 tuyến. Thành phố kỳ vọng hệ thống này trở thành xương sống của giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm.

Về Alstom, doanh nghiệp Pháp đã có hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam và từng cung cấp hệ thống tín hiệu, thông tin liên lạc cho một số dự án đường sắt.

Tại Hà Nội, Alstom cũng cung cấp và tích hợp hệ thống metro cho tuyến số 3, gồm 10 đoàn tàu Metropolis 4 toa được thiết kế và sản xuất tại Pháp, cùng hệ thống tín hiệu Urbalis 400 và các thiết bị điện, depot.

znews.vn
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Tags:

#Vingroup #đoàn tàu metro #Alstom #giao thông đô thị #Hà Nội #tàu tự động #hạ tầng đường sắt

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