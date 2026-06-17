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Xe

Người dùng Việt trút gánh nặng chi phí du lịch hè nhờ VinFast VF MPV 7

P.V
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(Baohatinh.vn) - Giữa “ma trận” xe 7 chỗ, VinFast VF MPV 7 vẫn là cái tên được săn đón hàng đầu trong mùa cao điểm du lịch hè nhờ không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và chi phí sử dụng “dễ thở” hơn đáng kể so với xe xăng.

Treo sau đa liên kết, động cơ hơn 200 mã lực

Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ cho các chuyến du lịch, dã ngoại của gia đình tăng cao. Trong đó, mẫu xe điện VinFast VF MPV 7 đang được săn đón nhiều hơn cả nhờ những trang bị đáng chú ý trong tầm giá.

“Hệ thống treo của VF MPV 7 tốt hơn so với chiếc Mitsubishi Destinator, dập tắt dao động nhanh hơn”, reviewer của kênh Autopro đánh giá sau khi thử nghiệm hai chiếc xe 7 chỗ tương đương về giá niêm yết.

Ở khoảng 800 triệu đồng, hệ thống treo sau đa liên kết của VF MPV 7 là trang bị nổi trội khi “đặt lên bàn cân” với các dòng MPV hay SUV 7 chỗ chạy xăng. Đơn cử, Toyota Innova Cross, Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi Destinator... chỉ sử dụng treo sau thanh xoắn. Theo các chuyên gia, trang bị xịn trên VF MPV 7 giúp triệt tiêu tình trạng xóc, mang lại sự êm ái và giảm thiểu đáng kể cảm giác say xe cho hành khách phía sau.

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Sức mạnh động cơ cũng là một điểm cộng được nhiều người chuẩn bị mua xe nhắc tới. Với công suất 201 mã lực, VF MPV 7 có khả năng tăng tốc tức thời và đặc biệt hữu ích trong những tình huống cần gia tốc nhanh.

“Đạp kịch ga, xe tăng tốc đi liền. Vượt xe rất nhẹ nhàng. Ô tô điện lợi ở chỗ gia tốc gần như có ngay lập tức”, đại diện kênh Ngắm Xe cho biết.

Bên cạnh khả năng vận hành, VF MPV 7 còn được đánh giá phù hợp với những chuyến đi dài ngày của gia đình nhờ không gian linh hoạt. Khi gập hàng ghế phía sau, khoang cabin có thể trở thành mặt phẳng rộng rãi để nghỉ ngơi trong quá trình di chuyển.

Đặc biệt, chế độ cắm trại có thể biến chiếc xe trở thành “nhà di động” đúng nghĩa - không gian nghỉ ngơi tiện nghi trong các chuyến dã ngoại. Người dùng cũng không phải chịu tiếng ồn hay khí thải từ động cơ đốt trong.

“Trải tấm thảm, đệm rồi mở chế độ cắm trại là có thể ngủ luôn được. Điều hòa mở cả đêm không lo tốn”, reviewer kênh Ngắm Xe nhận định.

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Vi vu khắp nơi không lo chi phí

Theo reviewer từ Autopro, sức hút của VF MPV 7 còn đến từ chính sách giá, đặc biệt khi VF MPV 7 đang được hưởng “bộ đôi” ưu đãi tài chính từ VinFast. Từ mức giá niêm yết 819 triệu đồng, người mua được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe và thêm 3% nếu đặt mua từ nay tới 30/6, nhờ quà tặng từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”.

Ngoài ra, xe điện nói chung đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030, giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí lăn bánh so với xe xăng. Từ đó, mức giá lăn bánh VF MPV 7 chỉ vào khoảng 750 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

Trường hợp trả góp, người mua xe cũng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%), với mức tiền trả trước chỉ từ 0 đồng.

Về dài hạn, VF MPV 7 còn có lợi thế về chi phí vận hành so với các dòng xe xăng. Trước hết, chính sách miễn phí sạc tới ngày 10/2/2029 giúp chủ xe gần như không phải chi đồng nào tiền năng lượng trong gần 3 năm đầu sử dụng.

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Cùng đó, theo chia sẻ của cộng đồng người dùng, chi phí bảo dưỡng xe điện luôn nằm ở mức “thấp bất ngờ”, chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng tùy mốc (15.000 km, 30.000 km, 45.000 km...). Chủ xe càng yên tâm khi mẫu xe Việt được bảo hành tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, kéo tổng chi phí phát sinh trong suốt vòng đời xe về mức tối thiểu.

“Nếu muốn tìm một xe 7 chỗ giá tốt, vận hành kinh tế bậc nhất thì nên chọn VF MPV 7”, reviewer kênh Autopro khẳng định.

Với mức giá dễ tiếp cận, chi phí nuôi xe dễ chịu, VinFast VF MPV 7 giải quyết đúng nhu cầu sở hữu phương tiện di chuyển vừa tiện dụng, vừa tiết kiệm của người Việt. Điều này cũng được phản ánh qua kết quả kinh doanh. Trong tháng 5/2026, mẫu xe ghi nhận doanh số 1.711 xe, là mẫu xe top 4 toàn thị trường và chỉ đứng sau các dòng xe “anh em nhà Vin”. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã có 7.923 xe VF MPV 7 được bàn giao tới khách hàng, cho thấy sức hút khủng của mẫu xe điện nhà VinFast.

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Tags:

#VinFast #VF MPV 7 #xe điện #xe gia đình #chi phí thấp #xe 7 chỗ

Chủ đề Vingroup

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