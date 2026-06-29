Di chuyển hằng ngày hay vi vu cuối tuần, VinFast VF MPV 7 đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng gia đình

Đủ rộng, đủ mát cho cả nhà vi vu ngày hè

“Với VF MPV 7, chúng tôi có thể đi cả đại gia đình mà chỉ cần một xe, thuận tiện hơn. Vợ tôi không phải lái xe, mọi người trên xe cũng thư thả, thoải mái”, anh Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng), một chủ xe VF MPV 7 chia sẻ trong chuyến đi Cát Bà cùng gia đình.

Cụ thể, VF MPV 7 có kích thước 4.740 x 1.872 x 1.734 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và cấu hình 7 chỗ. Đây là nền tảng khiến chiếc xe đặc biệt phù hợp với gia đình nhiều thế hệ.

Trải nghiệm của chị Quỳnh Anh cũng cho thấy giá trị của VF MPV 7. Vị chủ xe vừa thực hiện hành trình Hà Nội - Phú Quốc và trở lại Hà Nội khoảng 4.700 km, chở đủ 7 người cùng nhiều hành lý nhưng hoàn toàn không gặp khó về không gian.

“Khoảng trống trần xe và khu vực để chân vẫn thoải mái. Hàng ghế giữa với 3 người vẫn thừa chỗ vì chiều ngang rất tốt. Hàng ghế cuối vẫn ngồi được hai người lớn cao khoảng 1,7 m”, chị Quỳnh Anh chia sẻ. Chị cho rằng hàng ghế thứ ba của VF MPV 7 không đóng vai trò dự phòng, mà có thể phục vụ nhu cầu di chuyển thực tế của gia đình.

VF MPV 7 còn được nhiều người dùng nhận xét tích cực vì khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu chở người – chở đồ. Với các gia đình, điều này rất quan trọng vì nhu cầu thay đổi liên tục: sáng chở đủ người, chiều ghé siêu thị, cuối tuần thêm vali, xe đẩy trẻ em hoặc đồ du lịch... VF MPV 7 có thể gập cả hai hàng ghế sau để mở rộng khoang chứa khi cần.

Không chỉ làm hài lòng khách hàng Việt, tại thị trường Ấn Độ, kênh OVERDRIVE cũng đánh giá cao khả năng chứa đồ của VinFast VF MPV 7. Theo reviewer, khi gập hàng ghế thứ ba, khoang hành lý có dáng hộp, mặt sàn gần phẳng, đủ để xếp vài vali lớn cho những chuyến đi xa hoặc đưa đón người thân ra sân bay.

Bên cạnh không gian, các trang bị tiện nghi và an toàn cũng củng cố thêm vai trò xe gia đình của VF MPV 7. Xe có điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió cho cả 3 hàng ghế - “của hiếm” trong phân khúc xe 7 chỗ phổ thông. Danh sách công nghệ an toàn gồm ABS, EBD, BA, ESC, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chống lật ROM, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau...

Tiết kiệm tối đa chi phí hàng ngày

Với xe gia đình, sự hợp lý không chỉ nằm ở không gian mà còn ở tổng chi phí sở hữu. Một mẫu xe có giá mua dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và chính sách hỗ trợ tốt sẽ được khách hàng ưu tiên làm phương tiện chính hàng ngày.

Hiện tại, VF MPV 7 có giá niêm yết 819 triệu đồng, nhưng đang được hưởng loạt ưu đãi thiết thực giúp bài toán mua xe nhẹ hơn với các gia đình. Khách hàng có thể tiếp cận xe chỉ từ 0 đồng trả trước, đi kèm mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá xe hoặc trả góp lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Đặc biệt, trong tháng 6, chủ xe nhận thêm quà tặng là voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 3% giá bán.

Song song đó, khách hàng cá nhân mua ô tô điện VinFast từ 10/2/2026 được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Với gia đình dùng xe thường xuyên, khoản tiết kiệm hàng tháng có thể lên tới vài triệu đồng.

Từ trải nghiệm đi Cát Bà, anh Phùng Thế Trọng cho rằng với các cung đường ngắn khoảng 200 - 300 km, chủ xe “không cần lo chuyện sạc”. Anh cũng nhắc đến độ phủ trạm sạc rộng khắp cho phép người dùng xe VinFast yên tâm di chuyển tới mọi tỉnh, thành phố. Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, anh nhận xét các trạm dừng nghỉ có hệ thống sạc VinFast “vừa nhiều lại toàn trụ sạc siêu nhanh”. Hạ tầng sạc thuận tiện kết hợp cùng khả năng tiết kiệm chi phí khiến VF MPV 7 trở nên đặc biệt phù hợp với những chuyến du lịch hè này của gia đình Việt.

Đồng quan điểm, chị Quỳnh Anh chia sẻ thường căn thời điểm nghỉ ngơi trùng với lúc sạc xe: đến điểm dừng, cắm sạc, ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình. Nhờ vậy, chuyến đi không hề bị gián đoạn.

Đặt vào nhu cầu gia đình đô thị, lợi thế về giá mua, ưu đãi, chi phí vận hành và hạ tầng sạc khiến VF MPV 7 không chỉ đáp ứng việc di chuyển hàng ngày, mà còn là mẫu xe tối ưu cho các hành trình về quê, du lịch. Đây là lý do dù mới chỉ ra mắt chưa lâu, VF MPV 7 đã liên tục nằm trong top 5 xe bán chạy nhất thị trường, với tổng cộng 7.923 xe tới tay người dùng từ tháng 2/2026 tới nay.