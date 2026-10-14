Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Từ cây keo đến viên nén gỗ FSC xuất khẩu sang Nhật Bản

Thái Oanh - Nguyễn Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ những vùng rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đến dây chuyền hiện đại, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh đang phát triển chuỗi sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

bqbht_br_cong-vbe-ha-tinh-giua-nui-xanh-1.png
Tại thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cấp chứng nhận FSC CoC (kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng - FSC). Chứng nhận này có giá trị quan trọng trong việc đưa gỗ rừng trồng vào chuỗi sản xuất có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
bqbht_br_070854fsc-13.jpg
Nguyên liệu phục vụ sản xuất của công ty là gỗ keo. Để chủ động nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp hỗ trợ các HTX và một số hộ dân về cây giống, cho ứng trước kinh phí trồng, chăm sóc rừng và ký cam kết bao tiêu sản phẩm. Sự liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và người trồng rừng không chỉ bảo đảm đầu vào cho sản xuất mà còn tạo động lực để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững.
bqbht_br_img-8108.jpg
bqbht_br_img-8380.jpg
Mỗi năm, nhà máy thu mua từ 120.000 - 150.000 tấn gỗ keo. Nguồn nguyên liệu được cung ứng từ các hợp tác xã có diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC gồm: HTX Chứng chỉ rừng Hương Khê (xã Hương Khê), Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim (xã Sơn Kim 1) và một số hộ dân có hồ sơ nguồn gốc gỗ rõ ràng.
bqbht_br_img-8261.jpg
bqbht_br_xe-xuc-lat-do-dam-go-trong-nha-kho.jpg
Sau khi tập kết, gỗ được đưa vào các công đoạn băm, nghiền để chuẩn bị cho quá trình tạo viên. Một phần dăm gỗ được tận dụng làm nhiên liệu cung cấp nhiệt cho công đoạn sấy. Việc sử dụng sinh khối tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu; đồng thời, giúp kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn và an toàn phòng cháy nổ.
bqbht_br_img-8269.jpg
bqbht_br_img-8241.jpg
Thành phẩm sau công đoạn nghiền sẽ được đưa vào máy sấy khô, nghiền tinh và ép thành viên nén. Các công đoạn được tổ chức liên hoàn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
bqbht_br_img-8283.jpg
bqbht_br_nha-may-dong-bao-cong-nghiep-rong-lon.png
bqbht_br_nha-kho-cong-nghiep-voi-xe-nang-va-bao-tai-1.png
Sau khi hoàn thành khâu sản xuất, sản phẩm tiếp tục được quản lý trong các khâu đóng gói, vận chuyển và lưu kho. Việc kiểm soát xuyên suốt giúp doanh nghiệp bảo đảm yêu cầu của chuỗi hành trình sản phẩm FSC CoC.
bqbht_br_img-8318.jpg
Từ nguồn gỗ rừng trồng, những viên nén gỗ được tạo ra để phục vụ thị trường năng lượng (dùng trong các nhà máy nhiệt điện sinh khối)﻿. Hiện nay, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu chủ lực của VBE Hà Tĩnh. Thị trường này có những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.
Mỗi năm, nhà máy sản xuất khoảng 50.000 - 60.000 tấn viên nén gỗ phục vụ xuất khẩu. Từ nguồn nguyên liệu rừng trồng đến sản phẩm hoàn thiện đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm nâng cao giá trị gỗ và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Mỗi năm, nhà máy sản xuất khoảng 50.000 - 60.000 tấn viên nén gỗ phục vụ xuất khẩu. Từ nguồn nguyên liệu rừng trồng đến sản phẩm hoàn thiện đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm nâng cao giá trị gỗ và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

bqbht_br_img-8102.jpg
Việc doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC không chỉ góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu mà còn thúc đẩy thay đổi phương thức trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng theo hướng có trách nhiệm; qua đó, bảo vệ sinh thái và nâng cao giá trị rừng trồng tại Hà Tĩnh.

Chúng tôi xác định chứng nhận FSC không chỉ là tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu mà còn là hướng đi để phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các HTX, chủ rừng và địa phương mở rộng liên kết, nâng cao nhận thức về quản lý rừng có trách nhiệm, giúp người dân gia tăng giá trị rừng trồng. Khi lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng, chuỗi liên kết sẽ duy trì lâu dài, góp phần phát triển lâm nghiệp Hà Tĩnh theo hướng bền vững.

Ông Phan Tấn Mẫn - Giám đốc Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#Tăng cường phát triển rừng FSC #Rừng FSC ở Hà Tĩnh #Rừng trồng đạt chứng chỉ FSC #xuất khẩu #bền vững #lâm nghiệp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!