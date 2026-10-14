Từ cây keo đến viên nén gỗ FSC xuất khẩu sang Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Từ những vùng rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đến dây chuyền hiện đại, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh đang phát triển chuỗi sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.
Mỗi năm, nhà máy thu mua từ 120.000 - 150.000 tấn gỗ keo. Nguồn nguyên liệu được cung ứng từ các hợp tác xã có diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC gồm: HTX Chứng chỉ rừng Hương Khê (xã Hương Khê), Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim (xã Sơn Kim 1) và một số hộ dân có hồ sơ nguồn gốc gỗ rõ ràng.
Sau khi tập kết, gỗ được đưa vào các công đoạn băm, nghiền để chuẩn bị cho quá trình tạo viên. Một phần dăm gỗ được tận dụng làm nhiên liệu cung cấp nhiệt cho công đoạn sấy. Việc sử dụng sinh khối tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu; đồng thời, giúp kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn và an toàn phòng cháy nổ.
Thành phẩm sau công đoạn nghiền sẽ được đưa vào máy sấy khô, nghiền tinh và ép thành viên nén. Các công đoạn được tổ chức liên hoàn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
Sau khi hoàn thành khâu sản xuất, sản phẩm tiếp tục được quản lý trong các khâu đóng gói, vận chuyển và lưu kho. Việc kiểm soát xuyên suốt giúp doanh nghiệp bảo đảm yêu cầu của chuỗi hành trình sản phẩm FSC CoC.
Chúng tôi xác định chứng nhận FSC không chỉ là tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu mà còn là hướng đi để phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các HTX, chủ rừng và địa phương mở rộng liên kết, nâng cao nhận thức về quản lý rừng có trách nhiệm, giúp người dân gia tăng giá trị rừng trồng. Khi lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng, chuỗi liên kết sẽ duy trì lâu dài, góp phần phát triển lâm nghiệp Hà Tĩnh theo hướng bền vững.
Ông Phan Tấn Mẫn - Giám đốc Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh
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