Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Thời gian này, không khí sản xuất tại Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) diễn ra khẩn trương, với việc các dây chuyền gia tăng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường cuối năm. Ngoài đơn hàng nội địa, nhà máy còn xuất khẩu xe máy điện VinFast sang Indonesia, Philippines, Thái Lan…

﻿ ﻿ Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tăng công suất giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Trưởng bộ phận kỹ thuật phân xưởng hàn, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: "Công suất sản xuất của nhà máy hiện đạt 4.000 xe/ngày, tăng 1.000 xe/ngày so với giai đoạn đầu năm. Bên cạnh các dòng xe chủ lực từ trước, nhà máy đang sản xuất thêm các dòng xe mới như: KYO, KINET... Đây là bước mở rộng hoạt động sản xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cung ứng của doanh nghiệp. Để bảo đảm tiến độ giao hàng, nhà máy đã tăng công suất trong giai đoạn nước rút".

Bắt đầu từ quý IV, các doanh nghiệp xuất khẩu bước vào giai đoạn cao điểm với áp lực lớn về tiến độ đơn hàng. Nhu cầu tiêu dùng tại nhiều quốc gia tăng cao dịp cuối năm tạo thêm cơ hội kinh doanh, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng giao hàng đúng hạn. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu vừa tập trung hoàn thành các hợp đồng đã ký kết, vừa đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Tại Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh (CCN Nam Hồng), các dây chuyền sản xuất sợi OE đang được vận hành với công suất cao. 9 tháng năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 700 tỷ đồng và đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm nay.

Theo ông Trịnh Quốc Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh: Việc chủ động tiếp cận khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp, ngay cả khi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện, doanh nghiệp sản xuất 6 loại sợi chất lượng cao, nổi bật là: Ne20/1, Ne21/1, Ne32/1... Bên cạnh duy trì những thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, đơn vị đã nỗ lực mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang Pakistan, Colombia và một số thị trường tiềm năng khác.

Công ty TNHH Như Nam đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Nếu doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chịu áp lực về đơn hàng và thị trường thì khối doanh nghiệp xây lắp phải đối mặt những thách thức khi nguồn cung một số vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả biến động, chi phí nhiên liệu gia tăng và lực lượng lao động có nhiều thay đổi. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến chi phí, tiến độ thi công và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Diệu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Như Nam cho hay: "Đơn vị đang tập trung nguồn lực thi công 5 công trình trên địa bàn. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế của từng công trình; bố trí nhân lực có năng lực chuyên môn, huy động thiết bị, máy móc và chuẩn bị vật tư từ sớm để không gián đoạn thi công. Riêng khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, một mặt công ty chủ động khai thác mỏ đất theo đúng quy định; mặt khác đặt cọc chi phí mua vật liệu xây dựng từ trước, từng bước bảo đảm nguồn cung phục vụ các công trình theo tiến độ".

Hà Tĩnh hiện có hơn 12.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động, đóng góp 60% GRDP, 63% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho hơn 118.000 lao động. Những tháng cuối năm, dự báo nền kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, tạo áp lực đối với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh toàn năm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để doanh nghiệp rà soát lại mục tiêu, tận dụng cơ hội thị trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng và chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ phát triển trong năm 2027. Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, sự đồng hành của các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục củng cố niềm tin, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Lãi suất cho vay của ngân hàng vẫn ở mức cao, tác động tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh: Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, mặt bằng, vốn…; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương với các dự án, tập đoàn lớn, giúp mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Tới đây, Sở Tài chính phối hợp Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và phát triển chuỗi cung ứng nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp Hà Tĩnh với các doanh nghiệp FDI, tập đoàn, doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo cơ hội hợp tác, kết nối đơn hàng, mở rộng sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.