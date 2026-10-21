Vũng Áng bảo đảm mặt bằng thi công dự án khu công nghiệp Vinhomes

Thường trực Đảng ủy phường Vũng Áng tham gia chỉ đạo công tác bảo vệ thi công.

Sáng 21/10, phường Vũng Áng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ thi công san lấp mặt bằng tại khu vực xứ Đồng Bến, TDP Thượng Phong phục vụ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 964,84 ha, thuộc phường Vũng Áng.

Lực lượng chức năng phường Vũng Áng tham gia bảo vệ thi công.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai dự án được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (500 ha) đã hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ là 487,7 ha; còn 12,3 ha đất thổ cư chưa triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ. Giai đoạn 2 (464 ha), công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp cơ bản đã hoàn thành, trong đó có khu vực Đồng Bến thuộc TDP Thượng Phong, tạo cơ sở để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Việc bảo vệ thi công đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai san lấp mặt bằng.

Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng tại các khu vực đã được bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình san lấp tại khu vực Đồng Bến thuộc TDP Thượng Phong, một số người dân TDP Tây Yên, phường Vũng Áng đã cản trở thi công với lý do diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của các hộ và chưa được bồi thường, hỗ trợ. Thực tế, diện tích này của các hộ dân thuộc TDP Thượng Phong đã được bồi thường, hỗ trợ.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes đang được đẩy nhanh tiến độ.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, bảo đảm an toàn cho quá trình thi công san lấp mặt bằng, UBND phường Vũng Áng đã ban hành quyết định bảo vệ thi công. Quá trình bảo vệ thi công đã được triển khai theo đúng quy định.