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Xã hội

Tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng tại Khu kinh tế Vũng Áng

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực và quấy rối tình dục, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

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Toàn cảnh buổi truyền thông thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho công nhân lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Sáng 16/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027” tổ chức hoạt động truyền thông thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho công nhân lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và các doanh nghiệp cùng dự.

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Chương trình diễn ra tại hội trường Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, với sự tham gia của 115 công nhân, người lao động đến từ 42 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng.
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Tại buổi truyền thông, người lao động được cung cấp kiến thức về nhận diện các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; hướng dẫn cách phòng ngừa, ứng phó an toàn và tiếp cận các kênh hỗ trợ khi xảy ra tình huống liên quan. Đồng thời, chương trình xây dựng, cung cấp các sản phẩm truyền thông số để doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tiếp tục sử dụng, chia sẻ, góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực.
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Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
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Thông qua hoạt động này, vai trò của tổ chức công đoàn trong tuyên truyền, hỗ trợ người lao động và phối hợp với doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, bình đẳng, không có bạo lực tiếp tục được phát huy, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

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Tags:

#Quấy rối tình dục #Truyền thông về quấy rối tình dục #Liên đoàn Lao động tỉnh truyền thông quấy rối tình dục

Chủ đề An sinh xã hội

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