Tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng tại Khu kinh tế Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực và quấy rối tình dục, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Sáng 16/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027” tổ chức hoạt động truyền thông thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho công nhân lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và các doanh nghiệp cùng dự.
Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
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