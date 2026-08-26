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Ép buộc người khác viết giấy vay nợ, 3 đối tượng bị khởi tố

Võ Đạt
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(Baohatinh.vn) - 3 đối tượng liên quan đến hành vi đánh đập, đe dọa, ép một người viết giấy vay nợ 400 triệu đồng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cũng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Đức Bảo (SN 1993), Hoàng Anh Tuấn (SN 1986), cùng trú tại xã Cẩm Xuyên và Nguyễn Xuân Phong (SN 2002, trú tại xã Cẩm Bình) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

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Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 14h30 ngày 23/8, tại tiệm “Cầm đồ 68” ở số 38 đường Nguyễn Biên, xã Cẩm Xuyên, Ngô Đức Bảo cùng Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc anh Nguyễn Văn Đ. (SN 2004, trú tại xã Cẩm Xuyên) viết giấy vay nợ Ngô Đức Bảo số tiền 400 triệu đồng.

Sau khi biết anh Nguyễn Văn Đ. trình báo hành vi của mình với cơ quan chức năng, Ngô Đức Bảo, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận hành vi.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Tags:

#Cưỡng đoạt tài sản #Công an tỉnh Hà Tĩnh #Ép buộc người khác viết giấy vay nợ #3 đối tượng bị khởi tố #vay nợ 400 triệu đồng

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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