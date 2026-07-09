Hà Tĩnh lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.
Việc lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi được triển khai tại 3 cơ sở giết mổ, gồm: cơ sở giết mổ tập trung Cẩm Trung (xã Cẩm Trung); cơ sở giết mổ tập trung Thạch Tân và cơ sở giết mổ tập trung Thạch Hương (phường Hà Huy Tập).
Trong đợt này, lực lượng chuyên môn đã tiến hành lấy 90 mẫu tại 3 cơ sở. Đợt 2 dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện từ ngày 10 - 13/8/2026.
Việc lấy mẫu được triển khai tại 3 cơ sở giết mổ tại phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung.
Hiện nay, chăn nuôi lợn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nông nghiệp của tỉnh, với tổng đàn đạt trên 351.700 con. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra tại 31/69 xã, phường, làm 1.591 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy, tổng khối lượng 133,6 tấn.
Trong bối cảnh đó, việc lấy mẫu bệnh phẩm giám sát sự lưu hành của vi-rút dịch tả lợn châu Phi là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong công tác thú y, góp phần phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh; đánh giá tình hình dịch tễ và xác định phạm vi lưu hành của vi-rút; kiểm soát an toàn sinh học trong quá trình lưu thông, giết mổ lợn.
Trên cơ sở kết quả giám sát, ngành chuyên môn có căn cứ đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp hơn với thực tiễn.
Trong đợt này, lực lượng chuyên môn đã tiến hành lấy 90 mẫu tại 3 cơ sở.
Quy trình lấy mẫu bệnh phẩm giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn kỹ thuật của Cục Thú y và các quy định hiện hành trong công tác thú y. Việc thực hiện đúng kỹ thuật giúp phát hiện chính xác mầm bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra môi trường.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan nhanh, xảy ra ở mọi loài lợn, mọi lứa tuổi và tỷ lệ chết gần như 100% đối với lợn mắc bệnh. Vi-rút dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, khả năng tồn tại lâu trong môi trường, dễ phát tán trên phạm vi rộng, trong khi hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, các biện pháp chủ động phòng, chống dịch đóng vai trò quyết định trong bảo vệ đàn vật nuôi.
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