Mở hướng chăn nuôi ở vùng bán sơn địa từ lươn không bùn

Anh Nguyễn Bá Linh là người tiên phong nuôi lươn không bùn ở xã Đức Đồng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở vùng quê chuyên sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Bá Linh (SN 1978, thôn Du Đồng, xã Đức Đồng) luôn mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Bá Linh trở về địa phương lập gia đình và phát triển kinh tế. Ngoài sản xuất 4 sào ruộng, gia đình anh đã tập trung chăn nuôi bò, lợn, gà nhưng đều không thành công vì dịch bệnh, giá cả bấp bênh. Năm 2024, anh bắt đầu tìm hiểu mô hình nuôi lươn không bùn, một phương thức chăn nuôi còn khá mới, chưa triển khai tại địa phương.

Lươn thành phẩm có giá bán dao động từ 90 - 100 nghìn đồng/kg.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh chủ động tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi lươn không bùn qua sách báo, internet và trực tiếp tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh. Từ vài bể nuôi thử nghiệm, sau hơn 1 năm, anh Linh đã xây dựng hệ thống gồm 30 bể Composite nuôi lươn theo quy trình khép kín. Các bể đều được lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước chủ động nhằm đảm bảo môi trường sạch, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

Hiện nay, gia đình anh đang thả nuôi hơn 11 vạn con lươn giống. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc nên lươn sinh trưởng ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp.

Theo anh Linh, để lươn phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh thì việc thay nước thường xuyên đóng vai trò rất quan trọng. So với phương thức nuôi truyền thống, nuôi lươn không bùn có nhiều ưu điểm như ít tốn diện tích, dễ quản lý môi trường, giảm công chăm sóc và tiết kiệm chi phí thức ăn. Mô hình cũng phù hợp với điều kiện chăn nuôi quy mô hộ gia đình.

Để lươn phát triển tốt, không dịch bệnh, người nuôi cần phải vệ sinh bể nuôi sạch sẽ, thay nước thường xuyên.

Điểm khác biệt trong cách làm của anh Linh là thả giống cuốn chiếu nhằm đa dạng hóa phân khúc sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Nhờ vậy, chỉ sau 6 tháng, cơ sở đã có lươn thành phẩm xuất bán. Anh cũng chủ động phân tách vào các bể khác nhau để kéo dài thời gian chăm sóc, giúp lươn đạt kích cỡ đồng đều và chất lượng thịt tối ưu.

Anh Linh thả nuôi 30 bể lươn không bùn theo quy trình khép kín.

“Nuôi thêm vài tháng tuy tốn công chăm sóc nhưng lươn đạt trọng lượng lớn hơn, thịt dai, chắc nên được thị trường ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn”, anh Nguyễn Bá Linh chia sẻ.

Theo quy trình, sau khoảng 6 - 10 tháng chăm sóc, gia đình anh thu được khoảng 18 tấn lươn thương phẩm. Với giá bán dao động từ 90 - 100 nghìn đồng/kg, doanh thu mỗi năm đạt từ 1,6 - 1,8 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 700 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Linh còn tích cực hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân có nhu cầu phát triển mô hình.

Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình anh Linh lãi khoảng 700 triệu đồng từ nuôi lươn.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Đồng cho biết: “Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Nguyễn Bá Linh đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay, toàn xã đã có 6 mô hình nuôi lươn phát triển ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng bán sơn địa”.

Thực tế cho thấy, lươn là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn và phù hợp với nhiều điều kiện chăn nuôi khác nhau. Việc mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất của anh Nguyễn Bá Linh không chỉ thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng nông thôn.