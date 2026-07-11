Bám đồng chăm lúa, nông dân Hà Tĩnh hướng tới vụ hè thu thắng lợi

Sâu cuốn lá "xuất kích" gây hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh 08/07/2026 07:38 Sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại trên khoảng 25 ha lúa hè thu tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn và các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng phòng trừ nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan.

Giá nhiên liệu "hạ nhiệt", ngư dân Hà Tĩnh thêm động lực vươn khơi 07/07/2026 16:37 Giá dầu diesel giảm mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, tạo thêm động lực để ngư dân Hà Tĩnh yên tâm vươn khơi, bám biển.

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico cho thu hoạch lứa đầu tiên ở Hà Tĩnh 07/07/2026 14:21 Sau hơn 5 tháng trồng thử nghiệm, 0,7 ha ớt Habanero của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với năng suất khá cao.

Người dân vớt "lộc trời" trên sông Lạch Kèn 07/07/2026 14:20 Hến tự nhiên xuất hiện nhiều trên sông Lạch Kèn đoạn qua xã Cổ Đạm và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang mang đến niềm vui cho người dân ven sông.

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ 06/07/2026 17:46 Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.

Tập trung triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 06/07/2026 17:35 Thời gian qua, Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nuôi cá chim vây vàng theo VietGAP: Chuẩn hóa để nâng tầm 05/07/2026 15:37 Mô hình nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển nghề nuôi bền vững.

Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"? 05/07/2026 10:00 Trong khi giá thức ăn thủy sản “neo” ở mức cao, giá tôm thương phẩm lại giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải tính toán kỹ phương án sản xuất, cắt giảm chi phí, chú trọng phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.

Giảm áp lực khai thác ven bờ, hướng tới nghề cá bền vững 04/07/2026 15:16 Hà Tĩnh đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi nghề khai thác hải sản, giảm khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển ngành nghề cá bền vững.

Hàng nghìn ha cây trồng "bừng tỉnh" sau mưa 04/07/2026 14:42 Cơn “mưa vàng” tại Hà Tĩnh đã giúp nhiều diện tích lúa, cam, bưởi, chè... được bổ sung nguồn nước tưới quý giá.

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh 03/07/2026 12:00 Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.

Ngành nông nghiệp và môi trường phấn đấu đạt mức tăng trưởng 4% năm 2026 02/07/2026 17:58 Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành NN&MT đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sản xuất, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.

Phát triển vùng nguyên liệu dứa ở Hà Tĩnh: Liên kết phải gắn với trách nhiệm! 01/07/2026 15:52 Để xây dựng vùng nguyên liệu dứa liên kết với doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đảm bảo bền vững cần lựa chọn đúng vùng trồng, tổ chức sản xuất theo quy trình và bảo đảm cam kết.

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh 01/07/2026 13:21 Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn 01/07/2026 08:00 Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.

Hà Tĩnh nhận hơn 159 tỷ đồng từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính 29/06/2026 14:14 Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mang lại nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh bảo vệ, phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho hàng nghìn hộ dân sống dựa vào rừng.

"Lá chắn sinh học" trước dịch tả lợn châu Phi 28/06/2026 14:25 Với nhiều ưu điểm, mô hình chăn nuôi không tiếp xúc tạo nên "lá chắn sinh học", góp phần bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh.

Xem nông dân "giải nhiệt" cho đàn trâu, bò 27/06/2026 11:00 Những ngày nắng nóng gay gắt, người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nóng, giúp gia súc duy trì sức khỏe và phát triển ổn định.

Nắng nóng gay gắt, vườn cam vẫn “sống khỏe” nhờ tưới hiện đại và canh tác bền vững 26/06/2026 12:00 Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh 26/06/2026 08:21 Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.

Nâng cao năng lực về ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 25/06/2026 11:31 Các chủ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tại các xã, phường ở Hà Tĩnh được nâng cao năng lực để thực hiện đúng các quy định khi sản xuất.

Chủ động ứng phó sâu bệnh, bảo vệ sản xuất lúa hè thu 24/06/2026 14:20 Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nguy cơ sâu bệnh gia tăng, việc triển khai các biện pháp phòng trừ theo khuyến cáo là yếu tố quyết định bảo vệ lúa hè thu tại Hà Tĩnh.

Sinh kế ven sông và bài toán quản lý nuôi thủy sản tự phát 22/06/2026 14:01 Tình trạng lồng bè, ao nuôi thủy sản tự phát lấn chiếm lòng sông ở Hà Tĩnh đang gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ.

Hành tăm giá tốt, nông dân “đội nắng” thu hoạch 22/06/2026 09:44 Giá hành tăm tăng gấp đôi so với năm ngoái, bà con nông dân các xã Nghi Xuân, Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tích cực ra đồng thu hoạch cung ứng ra thị trường.

Tăng cường điều tiết nước, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng ổn định 21/06/2026 17:32 Với sự vào cuộc của đơn vị thủy lợi, chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhiều giải pháp đã được triển khai bảo đảm đủ nguồn nước tưới, giúp lúa hè thu sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững 17/06/2026 11:18 Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.

Phát triển nghề nuôi hươu bằng chất lượng đàn giống 17/06/2026 08:00 Từ việc chọn lọc, phát triển đàn giống chất lượng cao, người chăn nuôi ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước nâng cao giá trị kinh tế và giữ vững nghề nuôi hươu truyền thống.

Nắng gay gắt, diêm dân tích cực bám đồng sản xuất 15/06/2026 16:48 Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên những cánh đồng muối ở Hà Tĩnh, diêm dân vẫn miệt mài bám ruộng sản xuất. Bởi với họ, nắng là yếu tố quyết định cho vụ muối thêm bội thu.

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá 13/06/2026 15:07 Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).