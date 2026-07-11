Bám đồng chăm lúa, nông dân Hà Tĩnh hướng tới vụ hè thu thắng lợi

(Baohatinh.vn) - Tháng 7, những cánh đồng lúa hè thu tại Hà Tĩnh trải dài trong sắc xanh mướt mắt, căng tràn sức sống. Bà con nông dân tích cực thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỳ vọng một vụ mùa bội thu.
Vụ hè thu năm nay, Hà Tĩnh gieo cấy khoảng 45.500 ha lúa. Trên khắp các cánh đồng, lúa đang bước vào giai đoạn làm đòng - trổ bông, sinh trưởng tốt.
Những ngày này, bà con nông dân xã Thạch Lạc thường xuyên ra đồng theo dõi sự phát triển của cây lúa, hoàn thành bón phân đợt cuối nhằm đảm bảo năng suất cuối vụ.
Từ cuối tháng 6 đến nay, thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ, nguồn nước tưới dưỡng được bảo đảm. Đặc biệt, những trận mưa “vàng” vào đầu tháng 7 đã bổ sung độ ẩm và nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để cây lúa phát triển và bà con tập trung chăm sóc.
Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên diện tích khoảng 200 ha. Các mô hình này góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với việc chăm sóc, người dân đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh ở giai đoạn này.
Cùng với việc chủ động chăm sóc của bà con nông dân, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và hướng dẫn kịp thời của ngành chuyên môn, Hà Tĩnh kỳ vọng vụ hè thu năm nay sẽ đạt kết quả thắng lợi.
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