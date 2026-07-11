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Bám đồng chăm lúa, nông dân Hà Tĩnh hướng tới vụ hè thu thắng lợi

Thái Oanh - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Tháng 7, những cánh đồng lúa hè thu tại Hà Tĩnh trải dài trong sắc xanh mướt mắt, căng tràn sức sống. Bà con nông dân tích cực thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỳ vọng một vụ mùa bội thu.

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Vụ hè thu năm nay, Hà Tĩnh gieo cấy khoảng 45.500 ha lúa. Trên khắp các cánh đồng, lúa đang bước vào giai đoạn làm đòng - trổ bông, sinh trưởng tốt.
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Những ngày này, bà con nông dân xã Thạch Lạc thường xuyên ra đồng theo dõi sự phát triển của cây lúa, hoàn thành bón phân đợt cuối nhằm đảm bảo năng suất cuối vụ.
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Chị Trần Thị Loan (thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc) cho biết: "5 sào lúa của gia đình đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, cần được bổ sung đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng. Chúng tôi cũng mong từ nay đến cuối vụ thời tiết thuận lợi để lúa cho năng suất cao".
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Từ cuối tháng 6 đến nay, thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ, nguồn nước tưới dưỡng được bảo đảm. Đặc biệt, những trận mưa “vàng” vào đầu tháng 7 đã bổ sung độ ẩm và nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để cây lúa phát triển và bà con tập trung chăm sóc.
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Tại “vựa lúa” Đức Thịnh, hơn 2.200 ha lúa đang sinh trưởng tốt. Nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi hoàn thành bón thúc đòng, duy trì mực nước hợp lý trên ruộng, tạo điều kiện cho cây lúa trổ bông thuận lợi.
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Ông Nguyễn Văn Khương (thôn Đông Khê, xã Đức Thịnh) cho biết: “Chiều dài bông lúa và số hạt/bông được hình thành và quyết định chủ yếu trong giai đoạn này. Đòng lúa càng to, khỏe thì số hạt trên bông càng nhiều và chắc. Vì vậy, tôi rất chú trọng bón phân cân đối, duy trì mức nước ổn định trên đồng ruộng".
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Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên diện tích khoảng 200 ha. Các mô hình này góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Trong đó, xã Can Lộc triển khai liên kết sản xuất giống lúa DT39 với Công ty TNHH MTV Quế Lâm trên diện tích hơn 11 ha. Bà Tôn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân xã Can Lộc cho biết: “Mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, canh tác theo hướng hữu cơ. Hiện nay, cây lúa sinh trưởng tốt. Bà con đang thực hiện chăm sóc theo đúng quy trình, hướng dẫn của công ty nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm cuối vụ”.
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Cùng với việc chăm sóc, người dân đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh ở giai đoạn này.
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Trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào, một số đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn… tiếp tục có nguy cơ phát sinh, phát triển nhanh, gây hại trong giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông.
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Bà Trần Thị Thảo (thôn Tân Tiến, xã Đồng Tiến) cho biết: “Sâu cuốn lá xuất hiện khá nhiều nên tôi phải tiến hành phun phòng trừ để đảm bảo năng suất".
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Người dân cũng chủ động vệ sinh đồng ruộng, phát quang cỏ dại trên bờ để hạn chế nơi trú ngụ, sinh sản của chuột; đồng thời thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh để thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời.
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Theo kết quả điều tra của cơ quan chuyên môn, sâu cuốn lá nhỏ đã phát sinh, gây hại tại hầu hết các địa phương, với mật độ phổ biến từ 2 - 5 con/m², nơi cao từ 10 - 15 con/m². Nhện gié xuất hiện trên những chân ruộng thiếu nước, với tỷ lệ gây hại trung bình từ 5 - 7%, nơi cao từ 10 - 15%, cục bộ từ 20 - 30%. Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục tích lũy và gia tăng nhanh về số lượng.
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Để chủ động phòng trừ sâu bệnh trên lúa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng diện tích nhiễm; hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm và thực hiện các biện pháp phòng trừ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, không để sâu bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng.
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Cùng với việc chủ động chăm sóc của bà con nông dân, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và hướng dẫn kịp thời của ngành chuyên môn, Hà Tĩnh kỳ vọng vụ hè thu năm nay sẽ đạt kết quả thắng lợi.

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Tags:

#lúa hè thu #Hà Tĩnh #chăm sóc lúa #sâu bệnh #thủy lợi #nông nghiệp #biến đổi khí hậu

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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