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Xã hội

Chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Những hoạt động thiết thực tại lễ phát động góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng tại Hà Tĩnh.

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Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Sáng 6/11, tại Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới (15/11 - 15/12/2026) với chủ đề “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số” và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự.

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Toàn cảnh lễ phát động.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 với chủ đề “Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường số”, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh nhấn mạnh: Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 820.000 phụ nữ và trẻ em gái, chiếm 50,3% dân số toàn tỉnh. Đây là lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tháng hành động vì bình đẳng giới (15/11 - 15/12/2026) với chủ đề “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số” có ý nghĩa thiết thực, nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực, xâm hại; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng giúp phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ mình trên môi trường số.

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Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, có trách nhiệm trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các nội dung trọng tâm của tháng hành động gồm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số gắn với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng.

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Em Lê Thị Cẩm Tú - học sinh lớp 9A2 Trường THCS Nguyễn Hoành Từ phát biểu hưởng ứng.

Tại lễ phát động, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập; đồng thời tạo thêm cơ hội để phụ nữ và trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, được học tập, phát triển và vươn lên trong cuộc sống.

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Các đại biểu trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Nguyễn Hoành Từ.

Cũng tại chương trình, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp tuyên truyền chuyên đề “Phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em trong kỷ nguyên số”.

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Đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp tuyên truyền nhiều nội dung tại lễ phát động.

Nội dung chuyên đề tập trung phân tích các phương thức, thủ đoạn xâm hại trẻ em trên không gian mạng; chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em; đồng thời giúp các em nhận diện hành vi xâm hại, biết cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm và chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường số.

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Tags:

#Bình đẳng giới #Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 #Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới #Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh #Hà Tĩnh

Chủ đề Tuyên truyền phổ biến pháp luật

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