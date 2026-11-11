Phát huy hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng quốc tế Lào - Việt

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra các bến cảng của Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Chiều 11/11, UBND tỉnh có cuộc làm việc với Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt để đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh sau khi bến số 3 đưa vào hoạt động và hoàn thành việc thay đổi cổ đông tại công ty. Đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Sau khi tăng vốn và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu, cơ cấu cổ đông hiện nay của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt gồm phía Lào nắm giữ 60% cổ phần, phía Việt Nam 40% cổ phần. Xác định Cảng quốc tế Lào - Việt không chỉ là đầu mối giao thương quan trọng mà còn là cầu nối hữu nghị, cửa ngõ ra biển của nước bạn Lào, công ty đã tập trung chuẩn bị các điều kiện, đầu tư nâng cấp hạ tầng, từng bước nâng cao năng lực khai thác cảng.

Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của công ty.

Đặc biệt, việc hoàn thành và đưa bến số 3 vào hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa. Dự kiến trong năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua bến đạt khoảng 2 triệu tấn, khai thác tối đa công suất thiết kế. Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 4,4 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 275 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, năng lực tiếp nhận tàu của cảng tiếp tục được mở rộng. Bộ Xây dựng đã cho phép nâng khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp tại bến số 2 và số 3 từ 45.000 DWT lên 70.000 DWT (giảm tải); bổ sung công năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 4.000 TEU tại bến số 3.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP Nguyễn Anh Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, chủ trương đầu tư hạ chuẩn tắc thiết kế luồng hàng hải Vũng Áng từ -12m xuống -13,2m và kéo dài đê chắn sóng thêm 300m cũng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Đây là những điều kiện quan trọng nhằm nâng cao an toàn hàng hải, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến hoạt động khai thác, tăng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, qua đó phát huy hiệu quả hạ tầng và năng lực cạnh tranh của cảng.

Phó Trưởng BQL KKT tỉnh Phạm Văn Tình phát biểu tại cuộc làm việc.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định cũng tạo việc làm thường xuyên cho hơn 290 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng/người/tháng. Công ty quan tâm thực hiện các chế độ phúc lợi, bảo đảm chi phí hai bữa ăn chính, nâng mức ăn giữa ca; đồng thời đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc làm việc, đại biểu cũng tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế đang ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty. Trong đó, hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ; hạ tầng hậu cảng, nhất là kho bãi lưu giữ hàng hóa, dịch vụ thông quan và các dịch vụ logistics còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, khiến năng lực khai thác và lợi thế của hệ thống bến cảng chưa được phát huy tối đa.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt trong ổn định tổ chức, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực khai thác sau khi bến số 3 đi vào hoạt động. Đồng thời nhấn mạnh, với vị trí chiến lược tại Khu kinh tế Vũng Áng, cảng có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí chủ trì đề nghị công ty tiếp tục phát huy hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư, chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm nguồn hàng, nhất là hàng hóa quá cảnh từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đầu tư, hoàn thiện hạ tầng dịch vụ hậu cảng, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của cảng.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Về phía Bộ Xây dựng sẽ sớm tham mưu Chính phủ có trao đổi, làm việc với Chính phủ Lào đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối ở phía nước bạn nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Lào về cảng Vũng Áng. Về phía tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo mọi điều kiện để công ty tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảng và sớm triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp dự án hạ tầng giao thông kết nối đã được Chính phủ giao. Đồng thời, sẽ giao các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp; đồng hành, hỗ trợ công ty tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để hoạt động vận chuyển hàng hóa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.