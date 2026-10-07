Công an xã Đan Hải ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo người cao tuổi

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong 1 ngày, Công an xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ tài sản cho người dân.
Sáng 7/10, bà N.T.T. (SN 1955, trú tại thôn Long Hải, xã Đan Hải) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, thông báo bà T. đang có khoản vay đến hạn 79 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
Trước thông tin bất ngờ, bà T. hoang mang và dự định đi rút tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, nhớ lại những nội dung cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mà lực lượng Công an xã Đan Hải tuyên truyền tại cuộc họp thôn trước đó, bà T. đã kịp thời dừng lại. Sau đó, bà đến trụ sở Công an xã trình báo. Qua xác minh, cán bộ công an giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời hướng dẫn bà các biện pháp phòng ngừa.
Vào khoảng 14h cùng ngày, một vụ lừa đảo khác tiếp tục nhằm vào người cao tuổi trên địa bàn.
Vợ chồng ông D.A.S. và bà P.T.L. (cùng SN 1949, trú tại thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã. Đối tượng thông báo căn cước của ông S. đã bị sử dụng làm “hồ sơ xấu”, đồng thời yêu cầu ông ra Hà Nội giải quyết. Khi đối tượng bắt đầu truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng và yêu cầu ông S. thực hiện theo hướng dẫn, vợ chồng ông đã nghi ngờ bị lừa đảo. Nhớ những nội dung được lực lượng Công an xã tuyên truyền trước đó, ông S. đã tắt điện thoại, trực tiếp đến Công an xã Đan Hải để xác minh.
Tại đây, lực lượng Công an xã kịp thời giải thích, làm rõ thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng để tạo tâm lý hoang mang, đe dọa, từ đó khai thác thông tin và chiếm đoạt tài sản.
Công an khuyến cáo người dân khi nhận các cuộc gọi tự xưng là công an, ngân hàng, tòa án... có nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, không cung cấp mã OTP và lập tức trao đổi với người thân để cùng xác minh. Khi có nghi vấn, người dân cần trực tiếp đến trụ sở Công an xã gần nhất để được hướng dẫn, xác minh; tuyệt đối không chuyển tiền hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại theo yêu cầu của người lạ.
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