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Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 1/7

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Từ 1/7, người thi giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, theo thông tư mới của Bộ Công an.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 1/7.

Thay đổi này được thực hiện trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 94/2026 về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ cùng thời điểm. Nghị định mới cũng thay thế Nghị định 160/2024. Theo đó, quy định mới về điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch đã không còn yêu cầu trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Vì vậy, bài thi này cũng được loại khỏi nội dung sát hạch.

Thí sinh thi mô phỏng trong sát hạch lái xe tại Hà Nội hồi tháng 4/2026. Ảnh: Việt An
Thí sinh thi mô phỏng trong sát hạch lái xe tại Hà Nội hồi tháng 4/2026. Ảnh: Việt An

Bài thi mô phỏng các tình huống giao thông được áp dụng từ giữa năm 2022. Ngân hàng đề thi gồm 120 tình huống, mỗi thí sinh làm 10 câu do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Người thi xem các đoạn video mô phỏng trên máy tính và bấm phím cách tại thời điểm xuất hiện tình huống nguy hiểm để được chấm điểm.

Trong quá trình triển khai, phần thi này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít học viên và cơ sở đào tạo cho rằng cách tính điểm phụ thuộc vào thời điểm bấm phím trong video, chưa phản ánh đầy đủ khả năng xử lý tình huống của người lái xe ngoài thực tế. Ví dụ, có người nhận biết tình huống sớm hơn cài đặt của phần mềm, nhưng bấm sớm cũng không được điểm tối đa.

Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ôtô còn ba nội dung gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Đây là một trong những thay đổi liên tiếp đối với công tác đào tạo, sát hạch lái xe trong thời gian gần đây. Trước đó vào tháng 5, học viên trước khi dự sát hạch bắt buộc phải xem video về các tình huống tai nạn giao thông.

Các video có thời lượng khoảng 15 phút, sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống dẫn đến tai nạn phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt xe không an toàn. Theo Cục Cảnh sát giao thông, nội dung này nhằm giúp học viên nhận diện các hành vi nguy hiểm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông.

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