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Xã hội

[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

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