[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Việt Nam lần đầu vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế 11/07/2026 15:55 Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).

Xóa bỏ định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh 11/07/2026 14:21 Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh 11/07/2026 14:00 Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.

Học sinh có thể tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại Hà Tĩnh 11/07/2026 10:56 Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.

Từ chính sách dân số đến chiến lược phát triển con người 11/07/2026 10:00 Hà Tĩnh đang nỗ lực chuyển trọng tâm từ quản lý quy mô dân số sang nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

150 cán bộ xã Cẩm Bình được tập huấn nâng cao năng lực truyền thông 11/07/2026 09:40 150 cán bộ cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) được tập huấn nâng cao năng lực xử lý thông tin và khả năng giao tiếp đa kênh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim 11/07/2026 09:30 Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em 11/07/2026 08:27 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

[Infographic] Hướng dẫn thông báo lưu trú khi nhà có người đến ở qua đêm trên VNeID 11/07/2026 05:15 Người dân có thể thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID khi có người ở lại qua đêm tại nhà theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7.

Hà Tĩnh gỡ khó về trường lớp, giáo viên cho 119 học sinh phường Hoành Sơn 11/07/2026 05:07 Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.

Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 16 liệt sĩ ở phường Sông Trí 10/07/2026 17:08 Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) là hoạt động thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị 10/07/2026 15:25 Tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi tiêu cực thi cử nếu có.

Chuyển trạm y tế về cấp xã quản lý: Gần dân, vững tuyến đầu 10/07/2026 12:50 Sau hơn nửa năm chuyển về cấp xã quản lý, các trạm y tế ở Hà Tĩnh từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vai trò là tuyến y tế gần dân nhất.

Ủy ban nhân dân xã Gia Hanh tuyển dụng viên chức 10/07/2026 12:27 UBND xã Gia Hanh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã Gia Hanh, như sau:

Mùa hè bổ ích từ những lớp học miễn phí 10/07/2026 10:11 Các lớp học miễn phí tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn của nhiều học sinh, góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích và giúp các em phát triển kỹ năng trong dịp hè.

Bộ GD&ĐT chưa chốt cho học sinh chuyên Tuyên Quang thi lại Toán 09/07/2026 21:24 Bộ GD&ĐT đề nghị Tuyên Quang tiếp tục xác minh, dù đã nhận được đề xuất cho hơn 320 học sinh trường chuyên thi lại môn Toán.

Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và công bố điểm chuẩn các trường 09/07/2026 17:43 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với 26 trường THPT công lập; đồng thời công bố điểm chuẩn các trường THPT.

Tuyên Quang: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán 09/07/2026 16:45 Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế 09/07/2026 12:00 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Ấm áp hoạt động tri ân người có công 09/07/2026 11:12 Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

"Nước rút" trên hai công trình trường học vùng biên ở Hà Tĩnh 09/07/2026 09:59 Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.

Đề xuất sáp nhập hàng loạt trường sư phạm, sau 2030 không còn cao đẳng sư phạm 09/07/2026 08:20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.

Những mái đầu bạc trắng gửi hy vọng vào tìm kiếm danh tính liệt sĩ 08/07/2026 17:32 Hành trình lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh thể hiện lòng tri ân và khát vọng sớm xác định danh tính những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng của trẻ em Hà Tĩnh 08/07/2026 16:07 Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.

Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương tự rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, báo cáo trước 10-7 08/07/2026 10:09 Động thái được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ chương trình “Hoa dâng Bác” ở Hà Tĩnh 08/07/2026 10:00 Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt? 08/07/2026 05:06 Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.

Chung tay ủng hộ chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 07/07/2026 15:02 Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện - Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức, kéo dài đến hết ngày 10/9/2026.

Bộ Y tế triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế 07/07/2026 14:53 Bộ Y tế xác định đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ.