[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

11/07/2026 15:55
Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).
11/07/2026 14:21
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.
11/07/2026 14:00
Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
11/07/2026 10:56
Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.
11/07/2026 10:00
Hà Tĩnh đang nỗ lực chuyển trọng tâm từ quản lý quy mô dân số sang nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
11/07/2026 09:40
150 cán bộ cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) được tập huấn nâng cao năng lực xử lý thông tin và khả năng giao tiếp đa kênh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
11/07/2026 09:30
Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
11/07/2026 08:27
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.
11/07/2026 05:15
Người dân có thể thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID khi có người ở lại qua đêm tại nhà theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7.
11/07/2026 05:07
Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.
10/07/2026 17:08
Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) là hoạt động thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
10/07/2026 15:25
Tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi tiêu cực thi cử nếu có.
10/07/2026 12:50
Sau hơn nửa năm chuyển về cấp xã quản lý, các trạm y tế ở Hà Tĩnh từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vai trò là tuyến y tế gần dân nhất.
10/07/2026 12:27
UBND xã Gia Hanh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã Gia Hanh, như sau:
10/07/2026 10:11
Các lớp học miễn phí tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn của nhiều học sinh, góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích và giúp các em phát triển kỹ năng trong dịp hè.
09/07/2026 21:24
Bộ GD&ĐT đề nghị Tuyên Quang tiếp tục xác minh, dù đã nhận được đề xuất cho hơn 320 học sinh trường chuyên thi lại môn Toán.
09/07/2026 17:43
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với 26 trường THPT công lập; đồng thời công bố điểm chuẩn các trường THPT.
09/07/2026 16:45
Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.
09/07/2026 12:00
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.
09/07/2026 11:12
Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
09/07/2026 09:59
Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.
09/07/2026 08:20
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.
08/07/2026 17:32
Hành trình lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh thể hiện lòng tri ân và khát vọng sớm xác định danh tính những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
08/07/2026 16:07
Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.
08/07/2026 10:09
Động thái được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.
08/07/2026 10:00
Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.
08/07/2026 05:06
Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
07/07/2026 15:02
Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện - Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức, kéo dài đến hết ngày 10/9/2026.
07/07/2026 14:53
Bộ Y tế xác định đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ.
07/07/2026 13:47
Em Kiều Tuấn Khôi, học sinh lớp 4A1, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa xuất sắc chinh phục chứng chỉ IELTS 8.0.