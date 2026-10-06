3 thức uống quen thuộc có thể giúp bảo vệ gan

Cà phê

Nếu bạn có thói quen uống cà phê mỗi ngày, đây có thể là một tin vui. Một số nghiên cứu cho thấy uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp bảo vệ gan trước những tổn thương do uống quá nhiều rượu hoặc chế độ ăn không lành mạnh.

Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Nó cũng có tác dụng tích cực đối với bệnh gan và tình trạng viêm.

Theo Healthline, một bài đánh giá nghiên cứu năm 2016 đã chỉ ra rằng uống cà phê giúp giảm nguy cơ xơ gan hoặc tổn thương gan vĩnh viễn ở những người mắc bệnh gan mạn tính.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó thậm chí còn liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn ở những người mắc bệnh gan mạn tính. Những lợi ích lớn nhất được thấy ở những người uống ít nhất 3 tách cà phê mỗi ngày.

Đánh giá năm 2016 cho thấy những lợi ích này có thể bắt nguồn từ khả năng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và collagen.

Chất chống oxy hóa trong cà phê có thể trung hòa các gốc tự do gây hại (Ảnh: T.A).

Cà phê cũng cũng có thể làm tăng nồng độ glutathione, một chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do có hại, được sản sinh tự nhiên trong cơ thể và có thể gây tổn thương các tế bào.

Trà xanh

Đánh giá năm 2020 về 15 nghiên cứu cho thấy trà xanh làm giảm mức độ enzyme gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Một nghiên cứu khác cũng có những phát hiện tương tự, báo cáo rằng việc bổ sung chiết xuất trà xanh trong 12 tuần làm giảm đáng kể các enzym gan alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST) ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Thêm vào đó, một đánh giá năm 2017 phát hiện ra rằng những người uống trà xanh ít có khả năng mắc ung thư gan. Nguy cơ thấp nhất được ghi nhận ở những người uống bốn cốc trở lên mỗi ngày.

Theo WebMD, trà xanh giàu catechin, một nhóm chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy nhóm chất chống oxy hóa này có khả năng bảo vệ cơ thể trước một số loại ung thư, trong đó có ung thư gan.

Trà xanh pha từ lá và uống nóng thường cung cấp nhiều catechin hơn các loại trà đóng chai, trà đá hoặc trà pha sẵn.

Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng, đặc biệt tránh tự dùng chiết xuất trà xanh với liều cao. Lý do nó có thể gây tổn thương gan, thậm chí suy gan trong một số trường hợp hiếm gặp.

Theo Tiến sĩ - Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, chiết xuất trà xanh và hiếm gặp hơn là uống một lượng lớn trà xanh có thể liên quan đến các trường hợp tổn thương gan cấp tính rõ ràng trên lâm sàng, bao gồm các trường hợp suy gan cấp tính.

Các nghiên cứu lâm sàng ở người chứng minh rằng liều duy nhất lên tới 1,6g chiết xuất trà xanh được dung nạp tốt. Liều dung nạp tối đa ở người được báo cáo là 9,9g mỗi ngày, một liều tương đương với 24 tách trà xanh. Tác dụng phụ của chiết xuất trà xanh liều cao thường nhẹ, bao gồm nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn.

"Để tránh tác dụng phụ này, chúng ta chỉ nên uống khoảng 4-5 tách trà xanh mỗi ngày và cần có chỉ định của bác sĩ khi sử dụng chiết xuất hoặc các sản phẩm có chứa chiết xuất trà xanh", TS Giang nhấn mạnh.

Nước lọc

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho gan là duy trì cân nặng khỏe mạnh. Bạn hãy tập thói quen uống nước lọc thay vì đồ uống có đường như soda hoặc đồ uống thể thao. Những loại đồ uống này chứa rất nhiều calo.

Uống đủ nước hơn cũng có thể giúp bạn tránh mất nước và giúp gan hoạt động tốt hơn.