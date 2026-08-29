Trà xanh có tác dụng gì với tim mạch?

Trà xanh (Camellia sinensis) là thức uống giàu polyphenol, đặc biệt là các catechin như epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Nghiên cứu cho thấy, những hợp chất này có thể tác động đến huyết áp, lipid máu và chức năng mạch máu...

1. Lợi ích tiềm năng của trà xanh với sức khỏe tim mạch

1.1. Có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là catechin như epigallocatechin gallate (EGCG), được quan tâm về tác động đối với sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy trà xanh có thể giúp giảm nhẹ huyết áp.

Một phân tích gộp 36 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng công bố năm 2025 ghi nhận bổ sung trà xanh giúp giảm trung bình 1,08 mmHg huyết áp tâm thu và 1,09 mmHg huyết áp tâm trương, với xu hướng rõ hơn ở người có huyết áp ban đầu cao. Một phân tích gộp 145 thử nghiệm về thực phẩm, đồ uống giàu flavan-3-ol cũng ghi nhận khả năng giảm huyết áp và cải thiện chức năng nội mô. Tuy nhiên, trà xanh chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn lành mạnh, không thay thế thuốc hạ huyết áp.

Trà xanh chứa nhiều hợp chất sinh học được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ảnh AI.

1.2. Có thể giúp giảm cholesterol LDL

Cholesterol LDL thường được gọi là cholesterol "xấu". Nồng độ LDL-cholesterol cao kéo dài có thể thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa trong thành động mạch, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bằng chứng từ các thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy, trà xanh có thể giúp giảm nhẹ cholesterol toàn phần và LDL-cholesterol. Một phân tích gộp 31 thử nghiệm với 3.321 người ghi nhận trà xanh làm giảm trung bình 4,66 mg/dL cholesterol toàn phần và 4,55 mg/dL LDL-cholesterol so với nhóm đối chứng.

1.3. Có thể hỗ trợ chức năng nội mô mạch máu

Nội mô là lớp tế bào lót mặt trong mạch máu, có vai trò điều hòa sự co giãn mạch và nhiều chức năng của hệ tuần hoàn. Rối loạn chức năng nội mô là một thay đổi sớm liên quan đến bệnh mạch máu.

Trà và một số thực phẩm giàu flavan-3-ol, trong đó có catechin, được nghiên cứu về tác động đối với chức năng nội mô. Một phân tích gộp 145 thử nghiệm ngẫu nhiên với 5.205 người công bố năm 2025 cho thấy các can thiệp giàu flavan-3-ol giúp cải thiện độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD), một chỉ dấu thường dùng để đánh giá chức năng nội mô.

Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá nhóm thực phẩm và đồ uống giàu flavan-3-ol, không riêng trà xanh. Kết quả chủ yếu cho thấy tiềm năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu của trà xanh.

1.4 Hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch

Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là catechin, được nghiên cứu về khả năng tác động đến hệ thống chống oxy hóa của cơ thể. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp 38 thử nghiệm ngẫu nhiên công bố năm 2025 cho thấy bổ sung trà xanh có thể cải thiện một số chỉ dấu chống oxy hóa, như tăng tổng khả năng chống oxy hóa (TAC), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX) và giảm malondialdehyde (MDA).

Nghiên cứu cũng ghi nhận một số thay đổi ở các dấu ấn liên quan đến phản ứng viêm, trong đó IL-1β có xu hướng giảm. Những kết quả này cho thấy polyphenol trong trà xanh có tiềm năng hỗ trợ cân bằng oxy hóa – chống oxy hóa, một cơ chế được quan tâm trong sức khỏe tim mạch.

1.5. Uống trà xanh có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và bệnh mạch vành thấp hơn

Ngoài tác động tiềm năng đến huyết áp, cholesterol và chức năng mạch máu, trà xanh còn được nghiên cứu về mối liên quan với nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu quan sát và phân tích gộp cho thấy người uống trà xanh thường xuyên có thể có nguy cơ mắc bệnh mạch vành hoặc đột quỵ thấp hơn so với người ít hoặc không uống.

Trong đó, một phân tích gộp 7 nghiên cứu đoàn hệ với hơn 772.000 người tham gia ghi nhận mối liên quan giữa uống trà xanh và nguy cơ bệnh mạch vành thấp hơn, đặc biệt ở mức tiêu thụ thấp đến trung bình. Tuy nhiên, đây là bằng chứng quan sát nên chưa thể khẳng định trà xanh trực tiếp phòng ngừa bệnh tim mạch; các yếu tố lối sống và chế độ ăn khác cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Vì vậy, trà xanh có tiềm năng là một thành phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác định rõ lợi ích đối với tim mạch.

2. Uống trà xanh thế nào để có lợi cho tim mạch?

Trà xanh có thể được sử dụng như một loại đồ uống trong chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên uống nguyên chất hoặc chỉ thêm ít đường. Hiện chưa có cơ sở để khuyến cáo mọi người phải uống một lượng cố định mỗi ngày để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Cần phân biệt trà xanh pha uống thông thường với các sản phẩm chiết xuất trà xanh dạng viên hoặc thực phẩm bổ sung. Chiết xuất có thể chứa hàm lượng catechin cao hơn nhiều so với trà pha uống và không nên tự ý sử dụng với mục đích điều trị bệnh.