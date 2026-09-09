Cục CSGT phản hồi về góp ý "thu hồi, tiêu hủy giấy phép lái xe cũ"

Cục CSGT cho biết GPLX đã có trên hệ thống dữ liệu điện tử thì không thu hồi lại bản vật lý, còn GPLX không có trên hệ thống dữ liệu sẽ giao cho phòng CSGT thu hồi và tiêu hủy theo quy định.
Cục CSGT (Bộ Công an) vừa tổ chức lấy ý kiến tham gia của công an các đơn vị, địa phương để xây dựng Thông tư mới (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA) quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Trong số các đơn vị, người tham gia đóng góp ý kiến, tỉnh An Giang và TP Hải Phòng nêu ý kiến tại Khoản 5 Điều 18 quy định về mẫu giấy phép lái xe, sử dụng, quản lý giấy phép lái xe.
Theo đó, 2 địa phương trên đề nghị quy định cụ thể thời điểm thu hồi giấy phép lái xe cũ (thu trước khi cấp đổi/cấp nâng hạng hay thu khi trả kết quả) để bảo đảm thống nhất trong thực hiện.
Đồng thời, cần quy định rõ chế độ quản lý, lưu trữ và thời gian, thủ tục tiêu hủy đối với giấy phép lái xe đã thu hồi.
Đối với trường hợp thu hồi sau khi trả kết quả, đề nghị bổ sung phương án xử lý khi công dân không nộp lại được giấy phép lái xe cũ do bị mất như: yêu cầu cam kết, xác minh…
Cũng nêu ý kiến tại Khoản 5 Điều 18 quy định về mẫu giấy phép lái xe, sử dụng, quản lý giấy phép lái xe. Tỉnh Ninh Bình cho biết, sát hạch giấy phép lái xe hạng A hiện nay có 2 loại xe số tự động, xe ly hợp côn, do vậy bổ sung quy định sát hạch loại xe nào thì được cấp giấy phép lái xe tương ứng với loại xe ấy.
Tiếp thu ý kiến tham gia của các địa phương nêu trên, cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý vào nội dung dự thảo Thông tư, trong đó quy định giấy phép lái xe đã có trên hệ thống dữ liệu điện tử thì không thu hồi lại bản vật lý, còn giấy phép lái xe không có trên hệ thống dữ liệu sẽ giao cho phòng cảnh sát giao thông thu hồi và tiêu hủy theo quy định.
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