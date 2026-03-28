Toyota đổ thêm tiền sản xuất xe điện

Toyota tuyên bố rằng kế hoạch mở rộng không chỉ dừng lại ở việc trang bị thiết bị mới và mục tiêu sản xuất, mà còn đầu tư vào con người cũng như công nghệ.

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Toyota nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện và xe hybrid tại Mỹ, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư lên tới 10 tỷ USD trong vòng 5 năm được công bố vào tháng 11/2025.

Trong đó, 800 triệu USD được đầu tư vào nhà máy ở Kentucky để nâng cấp dây chuyền sản xuất xe điện mới, dự kiến bắt đầu vào năm 2028. Đây sẽ là mẫu xe điện thứ hai được sản xuất tại nhà máy này. Khoản đầu tư này cũng sẽ tăng công suất sản xuất cho mẫu SUV cỡ nhỏ RAV4, cũng như mẫu sedan Camry, mà Toyota đang cân nhắc xuất khẩu sang Nhật Bản.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Toyota ở Kentucky, Mỹ. Ảnh: Joseph Rey Au

Tại nhà máy ở Indiana, Toyota sẽ mở rộng năng lực sản xuất mẫu SUV cỡ trung Grand Highlander với khoản đầu tư 200 triệu USD.

Những hành động này cho thấy ý định nghiêm túc tăng cường năng lực sản xuất của Mỹ, khi phần lớn ngành công nghiệp đang giảm bớt việc điện khí hóa trong nước.

Điều này diễn ra vào thời điểm quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô của Mỹ, khi những thay đổi về thuế quan đã khiến thị trường trở nên khó khăn hơn đối với hầu hết các nhà sản xuất ôtô nhập khẩu và bán xe tại Mỹ.

Khoản đầu tư này được đưa ra sau khi Toyota cảnh báo rằng thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt có thể khiến công ty thiệt hại hơn 1,4 nghìn tỷ yên (8,8 tỷ USD). Hãng dường như đã cố gắng vượt qua khó khăn, với việc chủ tịch Akio Toyoda mặc những món đồ có khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", trong khi Toyota là một trong những công ty đầu tiên cam kết xuất khẩu xe sản xuất tại Mỹ.

Phát biểu với báo chí, các lãnh đạo công ty đã chỉ ra lịch sử 40 năm của nhà máy ở Kentucky và cách nó phát triển từ một chi nhánh địa phương của Toyota trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của công ty ở Bắc Mỹ.

Toyota cũng đang chuẩn bị cho tương lai của xe điện và hệ thống sản xuất thông minh hơn bằng cách kết hợp đầu tư vốn vào tương lai với giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.