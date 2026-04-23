Tình trạng 'rút trộm xăng' leo thang tại Mỹ

Khi giá xăng dầu tăng cao tại Mỹ, nhiều kẻ xấu đã chọn cách "rút trộm xăng" một cách cực đoan, sẵn sàng làm hư xe chỉ để tiết kiệm vài chục USD.

Giá nhiên liệu leo thang do những cuộc chiến tại Trung Đông đã kéo theo một tình trạng đáng báo động tại nhiều quốc gia là nạn trộm xăng.

Điều đáng nói là thay vì dùng ống hút như trước đây, những tên trộm hiện đại đang chọn cách "phá hoại" hơn để vượt qua các rào cản kỹ thuật của xe hơi đời mới.

Hầu hết mẫu xe hiện nay đều được trang bị hệ thống chống hút trộm xăng (anti-siphon) với các vách ngăn, nắp lật bên trong và cổ bình xăng hẹp, cong queo. Những cải tiến này khiến việc luồn ống hút vào bình xăng gần như là bất khả thi.

Kẻ trộm bị phát hiện khi đang dùng khoan đục lỗ bình xăng. Ảnh: Spokane County Sheriff's Office.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, những tên trộm đã chuyển sang phương thức cực đoan hơn là dùng các máy khoan. Kẻ trộm sẽ chui vào gầm xe, dùng khoan tạo một lỗ trực tiếp dưới đáy bình xăng và hứng nhiên liệu vào thùng chứa. Không chỉ mất xăng, chủ xe xui xẻo còn phải sửa chữa chiếc xế hộp do bình chứa nhiên liệu bị hỏng hoàn toàn, xăng thừa chảy tràn lan, gây nguy cơ cháy nổ..

Một chủ garage sửa xe tại Los Angeles (Mỹ) chia sẻ rằng trung bình mỗi tuần xưởng của ông tiếp nhận một chiếc xe bị khoan thủng để trộm nhiên liệu.

Câu chuyện của Tasi Malala, một chủ xe Toyota tại Mỹ, là minh chứng điển hình. Trong lúc chuẩn bị đi ăn sáng, anh phát hiện xăng đang chảy lênh láng dưới gầm xe.

Kết quả là tên trộm chỉ lấy được lượng nhiên liệu trị giá khoảng 25 USD (hơn 600.000 đồng), nhưng Malala phải chi tới gần 3.000 USD (khoảng 75 triệu đồng) để thay bình chứa mới và mất xe một tuần để chờ sửa chữa.

znews.vn
#trộm xăng #Mỹ #bình xăng #kỹ thuật trộm #an ninh xe #chống trộm #nhiên liệu

