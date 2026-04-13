Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?

Mạnh nhất, nhiều trang bị nhất dù chi phí lăn bánh thấp nhất

Với giá niêm yết 529 triệu đồng, VinFast VF 5 nằm ở khoảng giữa phân khúc A-SUV. Thế nhưng, người mua VF 5 đang được hưởng loạt “combo” chính sách: Hỗ trợ trực tiếp 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, ưu đãi bổ sung 3% cho chủ xe xăng chuyển đổi xanh trong tháng 4/2026, cũng như chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Cộng dồn các khoản trên, nhiều người dùng ước tính, mức giá lăn bánh VF 5 chỉ từ khoảng 490 triệu đồng – hấp dẫn hơn các dòng xe cùng phân khúc như Kia Sonet, Toyota Raize thường cần hơn 600 triệu đồng để xuống đường.

Đặc biệt, VinFast còn giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ ô tô với “vốn 0 đồng” thông qua giải pháp tài chính đột phá. Cụ thể, hãng bảo lãnh cho khách hàng vay tới 100% giá trị xe với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu. Chính sách độc nhất vô nhị trên thị trường này mở ra cơ hội để các gia đình trẻ có thể nâng cấp chất lượng sống ngay cả khi chưa tích lũy đủ tài chính. Trong khi đó, khách hàng muốn sở hữu ô tô chạy dịch vụ cũng hoàn toàn không phải lo vốn đầu tư hay áp lực lãi suất thả nổi trong quá trình trả góp.

“Chính sách giá sẽ vẫn là vũ khí chiến lược hàng đầu của VF 5 sau 3 năm từ thời điểm ra mắt, biến VF 5 trở thành cái tên ưa thích của tài xế chạy dịch vụ hoặc những gia đình trẻ mua xe lần đầu”, reviewer từ kênh GearUpVN nhận định.

Một “nghịch lý” được ghi nhận là tuy có giá lăn bánh “hạt dẻ”, nhưng VF 5 lại mang tới những giá trị vượt tầm phân khúc. Xe sở hữu động cơ 134 mã lực, vượt xa các dòng xe xăng hạng A và ngang ngửa các mẫu sedan hạng B.

“Giá trị thực tế của VF 5 là sự lanh lẹ, vượt trội về vận hành so với các đối thủ nhờ mô-men xoắn 135 Nm đạt được ngay từ vòng tua đầu, tạo sức bật dứt khoát và các pha tăng tốc trong đô thị”, reviewer của GearUpVN nhấn mạnh.

Kể cả khi lên cao tốc, reviewer này đánh giá, VF 5 bứt tốc và vượt xe ở dải tốc độ cao rất nhanh nhẹn. VF 5 còn được VinFast ưu ái trang bị những tính năng an toàn thường bị cắt giảm trên các dòng xe xăng cùng tầm giá như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang… Xe sở hữu tới 6 túi khí và được tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt.

“VinFast luôn làm thân vỏ rất tử tế, khung gầm và thân vỏ rất cứng nên người dùng có thể tự tin rằng xe đảm bảo an toàn”, reviewer ô tô Lê Thượng Tiến bổ sung.

3 năm sạc pin 0 đồng: VF 5 “vô địch thiên hạ” về mức độ tiết kiệm

Đối với khách hàng sử dụng xe với tần suất cao, VF 5 còn mang tới lợi ích vượt trội về chi phí vận hành, đặc biệt nhờ chính sách sạc miễn phí tại trạm công cộng V-Green tới hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân, không giới hạn với chủ xe vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform).

Anh Lê Thượng Tiến khẳng định VF 5 là “vô địch thiên hạ” trong làng xe dịch vụ hiện nay. “Từ hồi có VF 5, Hyundai không bán được i10 và Accent, Kia không bán được Morning, bởi toàn bộ người mua xe chạy dịch vụ đã chọn VF 5 rồi”, anh nói.

Trong khi đó, theo tính toán của reviewer kênh GearUpVN, kể cả sau thời gian miễn phí sạc, với giá sạc điện hiện tại, chi phí nhiên liệu của VF 5 chỉ rơi vào khoảng 440 đồng/km. “Đây là con số mà các mẫu xe xăng không thể đạt được”, anh khẳng định.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của VF 5 cũng là một điểm cộng cực lớn. Kết cấu xe điện đơn giản, không cần thay nhớt, lọc dầu hay các chi tiết phức tạp của động cơ đốt trong giảm bớt tần suất phát sinh hỏng hóc cần xử lý. Hiện tại, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast là mỗi 15.000 km - gấp 3 lần so với xe xăng. Đồng thời, yếu tố gia tăng sự thảnh thơi cho người dùng VF 5 là chính sách bảo hành xe 7 năm và bảo hành pin 8 năm.

“Chi phí bảo dưỡng rẻ hơn xe máy. Một chiếc xe máy đi 10.000 km sẽ mất 1 triệu đồng tiền bảo dưỡng, trong khi chiếc VF 5 mốc bảo dưỡng đầu tiên mới hết có 400.000 đồng”, anh Hoàng Cao Minh, một chủ xe VF 5 tại Hà Nội, chia sẻ từ chính trải nghiệm của bản thân.

Giới quan sát nhìn nhận, với VF 5, người dùng dù với nhu cầu ra sao đều có thể đạt được trạng thái “tự do tài chính” trên mỗi km di chuyển. Điều này lý giải sức hút chưa hề hạ nhiệt của VF 5. Tháng 3/2026, mẫu xe Việt đã đạt tổng cộng 4.218 xe bán ra, tăng 158% so với tháng 2, tiếp tục không có đối thủ trong phân khúc A-SUV và là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.