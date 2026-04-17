Toyota Yaris Cross lộ diện bản nâng cấp

Bản nâng cấp Toyota Yaris Cross ở châu Âu sở hữu mặt ca-lăng đục lỗ, tương tự thiết kế bắt gặp trên Toyota Corolla Cross và Toyota RAV4.

Toyota vừa chính thức ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho Toyota Yaris Cross tại thị trường châu Âu. Mẫu SUV cỡ B là chủ lực doanh số của Toyota tại lục địa già, với doanh số 200.000 xe ghi nhận trong năm 2025.
Điểm nhấn của bản facelift là khu vực mặt ca-lăng, nay có thiết kế đục lỗ với họa tiết tổ ong, được sơn cùng màu thân xe. Kiểu lưới tản nhiệt này tương tự các mẫu xe đàn anh, gồm Toyota Corolla Cross hay Toyota RAV4.
Cụm đèn pha giữ nguyên hình dáng tổng thể, tuy nhiên bổ sung LED tạo hình cá mập đầu búa hammerhead.
Các chi tiết còn lại của thân xe Toyota Yaris Cross bản facelift không có sự thay đổi đáng kể. Một mâm hợp kim 18 inch với thiết kế mới cũng được hãng xe Nhật Bản giới thiệu.
Bên trong khoang lái, Toyota Yaris Cross vẫn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sau vô lăng, cùng với màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,5 inch. Tapi cửa và bảng táp-lô có thêm vài chi tiết trang trí màu bạch kim.
Ghế ngồi thể thao giờ là trang bị tiêu chuẩn. Tuy nhiên ở phiên bản đầu bảng GR Sport, bộ ghế được bọc da lộn, chỉ khâu màu đỏ và logo GR xuất hiện tại nhiều vị trí trong khoang lái.
Tại châu Âu, Toyota Yaris Cross tiếp tục chỉ có tùy chọn hybrid. Trong đó, các phiên bản sử dụng cấu hình Hybrid 115 có công suất đầu ra tối đa 114 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm.
Phiên bản GR Sport trang bị cấu hình Hybrid 130, cho công suất đầu ra tối đa 128 mã lực, mô-men xoắn cực đại 185 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước.
Toyota Yaris Cross bản facelift sẽ sớm nhận đặt cọc tại Anh trong vài tháng tới. Giá bán của xe sẽ được công bố gần thời điểm mở bán.
Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp

Trong quá trình điều khiển xe số sàn, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái thường duy trì một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng cho xe. Đó là việc đạp côn liên tục khi xe đang di chuyển, hay còn gọi là “rà côn”.
VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

VinFast tiếp tục là hãng ôtô bán chạy nhất thị trường Việt, mức tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng người dùng chuyển đổi sang xe thuần điện.
Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Dù không có quy định cấm nào, nhưng các chính sách mới của châu Âu dường như đang chặn đứng sự sống còn của những mẫu xe bán tải cỡ lớn từ Mỹ.
Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Ở thời điểm mà giá xăng, dầu đang liên tục thay đổi, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, đặc biệt với các chủ xe máy dầu.
Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Tài xế ở Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang sử dụng điện thoại để xem video, lướt TikTok khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.
Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.
Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Thành Công vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV Hyundai Stargazer mới tới thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.