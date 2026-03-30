Người châu Âu giảm mua xe xăng, chuyển sang xe điện

Doanh số xe điện chạy bằng pin trên khắp Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng và đang bám sát doanh số xe xăng. Do giá dầu tăng cao, nhu cầu xe điện có thể tăng mạnh hơn nữa.

Dữ liệu đăng ký từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy xe điện chiếm 18,8% thị trường xe mới trong tháng 1 và tháng 2, tăng đáng kể so với 15,2% cùng kỳ 2025. Tổng cộng 312.369 xe điện được đăng ký trong hai tháng đầu năm, một phần nhờ vào Pháp (tăng 38,5%) và Đức (tăng 26,3%).

Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự gia tăng các mẫu xe điện giá cả phải chăng hơn và các chương trình khuyến khích quốc gia tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng xe điện.

Skoda Elroq - xe điện bán chạy hàng đầu châu Âu. Ảnh: Top Gear

Các nhà sản xuất xe điện đã bắt đầu nhấn mạnh chi phí xăng dầu trong các chiến dịch tiếp thị. Tại Pháp, MG, thuộc sở hữu của tập đoàn SAIC Trung Quốc, đang chạy các quảng cáo trên mạng xã hội với tuyên bố "có lẽ đã đến lúc bạn nên suy nghĩ lại về cách lái xe của mình".

Thị trường xe điện đã qua sử dụng ở châu Âu cũng mở rộng. Sự đa dạng hơn về các mẫu xe và việc phổ biến các chứng nhận về tình trạng pin đã giúp giải quyết những lo ngại của người mua về xe điện cũ, hỗ trợ doanh số ngay cả trước khi chiến sự Iran bắt đầu.

Tuy nhiên, không phải quốc gia châu Âu nào cũng mua nhiều xe điện hơn. Trên thực tế, doanh số xe điện giảm đáng kể, với mức giảm 34,9% tại Hà Lan và 11% tại Bỉ.

Đáng chú ý, số lượng đăng ký xe Tesla tăng 11,8% so với cùng kỳ 2025, chấm dứt xu hướng giảm kéo dài, mặc dù vẫn kém BYD. Cả hai thương hiệu đều nắm giữ 1,8% thị phần, trong khi doanh số của BYD tăng hơn gấp đôi trong cùng kỳ, cho thấy áp lực ngày càng tăng ở phân khúc xe điện cao cấp.

Xe hybrid vẫn là lựa chọn hệ thống truyền động phổ biến nhất ở châu Âu, chiếm 38,7% thị trường. Điều này giúp xe hybrid vượt xa các loại xe chỉ chạy bằng xăng, chiếm 22,5% số lượng đăng ký xe mới trong năm nay.

Chỉ riêng trong tháng 2, xe điện chạy pin, xe hybrid cắm điện (PHEV) và xe hybrid chiếm 67% tổng số lượng đăng ký, tăng từ 58,5% so với cùng kỳ 2025.

Doanh số xe chạy xăng cũng trên đà giảm, giảm 23,3% trong tháng 2, với Pháp ghi nhận mức giảm mạnh 48,5%. Số lượng đăng ký cũng giảm 22,8% ở Đức, 20,8% ở Tây Ban Nha và 18,6% ở Italy. Năm 2025, xe chạy xăng chiếm 29% thị phần, và vào thời điểm này năm sau, xe điện có thể đã vượt qua chúng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục.

Xe PHEV đứng sau xe hybrid, xe chạy xăng và xe điện về mức độ phổ biến, chiếm 9,8% thị phần, tăng so với 7,4% năm 2025. Doanh số đạt 162.751 chiếc trong hai tháng đầu năm, một phần nhờ vào Italy (tăng 116,1%), Tây Ban Nha (tăng 71,5%) và Đức (tăng 23,8%). Xếp sau PHEV là xe chạy diesel với 8,1% thị phần, giảm 17,7%, và các loại xe khác với 2,2% thị phần.