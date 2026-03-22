Nhịp sản xuất sôi động bên trong nhà máy VinES và VinFast Hà Tĩnh

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Bên trong Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), nhịp lao động khẩn trương, đều đặn, lan tỏa khí thế sản xuất sôi động.

Với mức độ tự động hóa trên 80%, Nhà máy Sản xuất Pin VinES là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Mỗi năm, nhà máy sản xuất khoảng hơn 230.000 pack pin/năm.
Các dây chuyền sản xuất pin hoạt động liên tục, từng công đoạn được kết nối chặt chẽ, tạo nên nhịp vận hành ổn định, đồng bộ giữa hệ thống máy móc và các kỹ sư, công nhân.
Hiện tại, Nhà máy Sản xuất Pin VinES có gần 1.000 lao động tham gia làm việc.
Hệ thống robot vận chuyển pack pin hoạt động nhịp nhàng.
Kỹ sư, công nhân làm việc tập trung, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong từng công đoạn sản xuất pin.
Các vỏ pack pin sẵn sàng vào dây chuyền lắp ráp.
Đội ngũ kĩ sư, lao động tiến hành hoàn chỉnh các pack pin.

Nhà máy Sản xuất Pin VinES (linh kiện phụ trợ cho tổ hợp sản xuất ô tô VinFast) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 12,6 ha ở Khu kinh tế Vũng Áng (phường Vũng Áng). Ngày 12/12/2021, dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES được khởi công xây dựng và hoàn thành vào tháng 11/2022. Ở giai đoạn 1, dự án có quy mô 8ha với số vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Nhịp độ làm việc bên trong Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cũng diễn ra khẩn trương. Các dây chuyền vận hành liên tục, từng công đoạn được thực hiện chính xác, nhịp nhàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Các dây chuyền lắp ráp vận hành chính xác, từng chi tiết được hoàn thiện trong sự phối hợp nhịp nhàng giữa con người và máy móc.
Đây là nhà máy sản xuất ô tô điện thứ 2 của VinFast đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu. Nhà máy được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao, áp dụng công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới.
Để tối ưu dây chuyền sản xuất, trong giai đoạn đầu, VinFast Hà Tĩnh tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ như VF 3, Minio Green, EC Van và một số mẫu xe mới đang trong lộ trình phát triển. Sản phẩm từ nhà máy VinFast Hà Tĩnh không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu. Công nghệ tự động hóa, robot tham gia sâu vào quá trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính đồng bộ của sản phẩm.
Nhà máy đang tạo việc làm cho gần 6.000 lao động và có thể mở rộng quy mô lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.
Các lô xe trước khi xuất xưởng đưa ra thị trường được đội ngũ kĩ thuật kiểm tra kỹ lưỡng.
Không khí lao động khẩn trương, chuyên nghiệp lan tỏa khắp nhà máy, tạo nên nhịp sản xuất sôi động, minh chứng cho sức sống công nghiệp tại KKT Vũng Áng.
Từ những dây chuyền không ngừng chuyển động, Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đang góp phần khẳng định vai trò động lực, mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp Hà Tĩnh.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng là một trong những cơ sở sản xuất xe điện tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Nhà máy khởi công vào tháng 12/2024 và hoàn thành tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1, nhà máy có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, dự kiến sẽ tăng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.