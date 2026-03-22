Nhịp sản xuất sôi động bên trong nhà máy VinES và VinFast Hà Tĩnh

Nhà máy Sản xuất Pin VinES (linh kiện phụ trợ cho tổ hợp sản xuất ô tô VinFast) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 12,6 ha ở Khu kinh tế Vũng Áng (phường Vũng Áng). Ngày 12/12/2021, dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES được khởi công xây dựng và hoàn thành vào tháng 11/2022. Ở giai đoạn 1, dự án có quy mô 8ha với số vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng là một trong những cơ sở sản xuất xe điện tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Nhà máy khởi công vào tháng 12/2024 và hoàn thành tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1, nhà máy có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, dự kiến sẽ tăng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.