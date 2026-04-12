Pin xe điện bền hơn cam kết của nhà sản xuất

Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng phần lớn bộ pin xe điện vẫn đáp ứng, thậm chí vượt tiêu chuẩn bảo hành phổ biến hiện nay, thường ở mức 8 năm hoặc từ 180.000 đến 200.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo nghiên cứu do tổ chức kiểm định TÜV NORD (Đức) phối hợp với công ty công nghệ Carly thực hiện trên gần 50.000 xe điện (EV) và xe hybrid sạc điện (PHEV), mốc 90.000km được xem là giai đoạn chuyển biến đáng chú ý trong vòng đời của pin.

Trong giai đoạn đầu sử dụng, tốc độ suy giảm dung lượng pin diễn ra chậm hơn dự đoán. Trung bình, pin chỉ giảm khoảng 0,7% dung lượng sau mỗi 10.000km trước khi đạt mốc 90.000km. Nhờ đó, nhiều phương tiện đã vận hành tới 80.000km nhưng vẫn duy trì trên 94% dung lượng pin ban đầu, cho thấy độ bền tương đối cao của công nghệ pin hiện nay.

Tuy nhiên, sau ngưỡng 90.000km, tốc độ suy hao có xu hướng tăng nhanh hơn. Mức giảm dung lượng trung bình được ghi nhận khoảng 2,3% mỗi 10.000km, cao gấp hơn ba lần so với giai đoạn trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc một chiếc xe còn khoảng 94% dung lượng pin tại mốc 90.000km có thể giảm xuống dưới 85% khi đạt 130.000km. Sự suy giảm này ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường di chuyển mỗi lần sạc và giá trị của xe trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Ngoài yếu tố quãng đường vận hành, thói quen sử dụng và phương thức sạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tuổi thọ pin. Nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy pin có thể duy trì độ bền cao hơn nếu được sử dụng và sạc đúng cách. Tuy nhiên, mức độ bền bỉ vẫn có sự khác biệt giữa các thương hiệu.

Một số hãng xe như Hyundai, Kia và Mercedes ghi nhận khả năng duy trì dung lượng pin ở mức từ 90% đến trên 95% sau nhiều năm sử dụng. Trong khi đó, một số mẫu xe điện đời cũ của Renault, Volkswagen và Citroën chỉ đạt mức khoảng 70 - 80% dung lượng sau thời gian vận hành dài.

Dù tồn tại sự chênh lệch giữa các dòng xe, kết quả tổng thể cho thấy phần lớn bộ pin vẫn đáp ứng tốt tiêu chuẩn bảo hành hiện hành. Nhiều phương tiện trong nghiên cứu thậm chí vượt qua ngưỡng này mà vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng.

Đối với người tiêu dùng có nhu cầu mua xe điện đã qua sử dụng, các chuyên gia khuyến nghị cần kiểm tra chỉ số sức khỏe pin (State of Health - SOH) bằng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng trước khi đưa ra quyết định. Đây được xem là yếu tố then chốt, bởi tình trạng pin không chỉ phụ thuộc vào số km đã đi mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách sử dụng và bảo dưỡng trong suốt vòng đời phương tiện.