Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp

Thợ sửa chữa ô tô vẫn truyền tai nhau một câu nói mang tính cảnh báo: Xe số sàn không ngại đường xấu, chỉ sợ thói quen lái xe sai. Và rà côn chính là một trong những lỗi phổ biến nhất, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu khiến bộ ly hợp xuống cấp nhanh chóng.

Rà côn khiến ly hợp mòn âm thầm

Trên xe số sàn, bộ ly hợp có nhiệm vụ ngắt và nối truyền động giữa động cơ và hộp số. Cụm này gồm ba bộ phận chính: Đĩa ép, đĩa ly hợp và bạc đạn nhả côn. Khi người lái đạp hết bàn đạp côn, ly hợp tách khỏi bánh đà để ngắt truyền động, phục vụ việc sang số hoặc dừng xe.

Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ đặt nhẹ chân lên bàn đạp côn, hệ thống ly hợp đã không còn ăn khớp hoàn toàn. Khi đó, đĩa côn sẽ trượt nhẹ liên tục, tạo ra ma sát và nhiệt độ cao, đẩy nhanh quá trình mài mòn. Việc này nếu diễn ra thường xuyên sẽ khiến tuổi thọ ly hợp giảm mạnh so với thiết kế ban đầu.

Chỉ đạp côn khi thực sự cần sang số hoặc dừng xe

Theo các chuyên gia, thói quen rà côn xuất hiện nhiều ở người mới lái xe số sàn. Nguyên nhân chủ yếu là tâm lý sợ chết máy khi đi chậm, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc. Một số tài xế khác cho rằng đặt sẵn chân lên côn sẽ giúp phản ứng nhanh hơn hoặc sang số mượt mà hơn. Ngoài ra, việc chưa thành thạo kỹ năng phối hợp giữa côn, ga và số cũng góp phần hình thành thói quen này.

Khi nhận ra thì đã muộn

Điểm nguy hiểm của rà côn nằm ở chỗ hậu quả không xuất hiện ngay lập tức. Thói quen này hình thành rất nhanh, nhưng thiệt hại chỉ bộc lộ sau một thời gian dài sử dụng. Khi tài xế bắt đầu nhận thấy xe có mùi khét, côn bị trượt, vào số khó hoặc xe trở nên ì ạch, thì bộ ly hợp thường đã mòn nặng.

Việc thay thế bộ ly hợp không hề rẻ. Tại Việt Nam, chi phí thay côn có thể dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng, tùy dòng xe và cấu hình, chưa kể công tháo lắp hộp số phức tạp. Đáng lưu ý, ly hợp là chi tiết hao mòn nên thường không thuộc diện bảo hành, bởi tuổi thọ phụ thuộc trực tiếp vào thói quen lái xe của người sử dụng.

Lái đúng để tiết kiệm chi phí

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu sử dụng đúng cách, bộ ly hợp có thể hoạt động bền bỉ trong khoảng 50.000 đến 160.000km. Để đạt được điều này, người lái cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.

Trước hết, chỉ đạp côn khi thực sự cần sang số hoặc dừng xe. Khi xe đã vào số và chạy ổn định, chân trái nên đặt hoàn toàn xuống sàn, tránh tỳ lên bàn đạp côn. Khi dừng đèn đỏ trong thời gian dài, nên về số N và nhả côn thay vì giữ côn và cài số 1. Đặc biệt, không nên giữ xe trên dốc bằng côn mà cần sử dụng phanh chân hoặc phanh tay.

Trong bối cảnh xe số sàn ngày càng ít dần, việc duy trì kỹ năng lái đúng không chỉ giúp xe vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu mà còn giúp người sử dụng tránh được những khoản chi phí sửa chữa không đáng có. Một thói quen nhỏ được điều chỉnh kịp thời có thể giúp tài xế tiết kiệm hàng triệu đồng trong suốt vòng đời chiếc xe.