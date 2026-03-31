Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Những sự cố ô tô thường gặp và cách xử lý đơn giản tại nhà

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sự cố với ô tô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những lỗi nhỏ như lốp xe non hơi đến tình trạng xe khó khởi động. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề đều cần đưa xe ngay đến gara.

Trên thực tế, với một số kiến thức cơ bản và dụng cụ phù hợp, người sử dụng hoàn toàn có thể tự xử lý nhiều lỗi ô tô phổ biến tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động trong quá trình vận hành phương tiện.

Lốp xe non hơi hoặc bị xịt

Lốp xe bị non hơi hoặc xịt là tình huống phổ biến mà hầu hết tài xế đều từng gặp. Dấu hiệu nhận biết thường là lốp bị xẹp, xe chạy ì hơn bình thường hoặc đèn cảnh báo áp suất lốp hiển thị trên bảng điều khiển.

Trong trường hợp này, người dùng có thể sử dụng đồng hồ đo áp suất để kiểm tra và bơm thêm hơi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nếu lốp bị xịt hoàn toàn, việc thay lốp dự phòng có thể thực hiện tại chỗ bằng cách nới lỏng ốc bánh xe, dùng kích nâng xe và thay lốp mới. Đây là thao tác cơ bản mà mọi tài xế nên nắm vững.

Nếu lốp bị xịt hoàn toàn, việc thay lốp dự phòng có thể thực hiện tại chỗ
Nếu lốp bị xịt hoàn toàn, việc thay lốp dự phòng có thể thực hiện tại chỗ

Ắc quy hết điện

Khi xe không thể khởi động, phát ra tiếng “tạch tạch” hoặc hệ thống đèn yếu, rất có thể ắc quy đã yếu hoặc hết điện. Đây là tình huống thường xảy ra khi xe để lâu ngày hoặc ắc quy đã sử dụng nhiều năm.

Giải pháp nhanh chóng là sử dụng dây câu bình hoặc bộ kích điện cầm tay. Người dùng cần kết nối đúng cực dương với cực dương, cực âm với cực âm (hoặc nối vào phần kim loại của xe), sau đó khởi động xe hỗ trợ trước rồi đến xe của mình. Sau khi động cơ hoạt động trở lại, nên để xe chạy thêm vài phút để sạc lại ắc quy.

Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, cần kiểm tra đầu cực ắc quy có bị ăn mòn hay không. Việc vệ sinh các đầu cực bằng bàn chải kim loại hoặc thay mới ắc quy khi đã quá tuổi thọ là biện pháp cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống điện.

Đèn chiếu sáng bị cháy

Đèn pha hoặc đèn hậu bị cháy là sự cố dễ nhận biết và có thể tự khắc phục trong thời gian ngắn. Người dùng chỉ cần xác định đúng loại bóng đèn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó mở nắp cụm đèn, tháo bóng cũ và lắp bóng mới.

Một lưu ý quan trọng là nên đeo găng tay khi thay bóng để tránh dầu từ tay bám vào bề mặt bóng đèn, làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Sau khi thay, cần kiểm tra lại hệ thống chiếu sáng để đảm bảo hoạt động ổn định.

Cần gạt mưa hoạt động kém

Khi cần gạt mưa để lại vệt nước trên kính hoặc phát ra tiếng kêu khi hoạt động, đó là dấu hiệu lưỡi gạt đã bị mòn hoặc chai cứng. Việc thay lưỡi gạt mưa tương đối đơn giản và không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Người dùng chỉ cần kéo cần gạt ra khỏi kính, bấm chốt giữ và tháo lưỡi cũ, sau đó lắp lưỡi mới vào đúng vị trí. Đồng thời, nên kiểm tra và bổ sung nước rửa kính nếu mức dung dịch thấp để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

Tags:

#sự cố ô tô thường gặp #xe hết điện phải làm gì #làm gì khi xe hết điện

Xe bán tải sẽ 'đắt đỏ' thế nào nếu là ôtô con?

Thói quen sử dụng ô tô sai cách

8 "nguyên tắc vàng" về lốp ô tô

Nguyên tắc đổ xăng giúp giảm chi phí nhiên liệu

Dàn xe mới của BMW rò rỉ

