VinFast VF 9: “Vệ sĩ” an toàn bậc nhất thị trường cho giới thành đạt

“Vệ sĩ” tận tụy cứu nguy cho người dùng

Trong mắt các doanh nhân như anh Lê Văn Quyền, chủ một doanh nghiệp cho thuê xe tại Hà Nội, VF 9 được thiết kế để trở thành một “vệ sĩ” tận tụy.

“Trước đây, tôi đã cầm lái khá nhiều dòng xe xăng có tính năng hỗ trợ người lái cơ bản. Tuy nhiên khi sử dụng VF 9, các tính năng hỗ trợ lái cũng như an toàn trên dòng xe này khiến tôi rất bất ngờ”, anh Quyền chia sẻ.

VF 9 sở hữu “bộ não” thông minh với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Các tính năng như giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp… hoạt động như “giác quan” thứ sáu, sẵn sàng cảnh báo, thậm chí can thiệp một phần để đảm bảo an toàn cho người lái.

“Có một lần, khi chạy trên đường cao tốc, tôi có chút lơ đãng khi nhìn sang hai bên. Bất ngờ chiếc xe trước phanh lại, lúc này hệ thống ADAS của VF 9 đã phản ứng nhanh và chính xác, ‘cứu nguy’ cho tôi một bàn”, anh Quyền kể lại một tình huống thực tế trên cao tốc.

Điểm nhấn quan trọng không kém là hệ thống 11 túi khí, bao gồm túi khí trước, túi khí rèm, túi khí bên hông cho cả hai hàng ghế, túi khí chân hàng ghế trước và cả túi khí trung tâm hàng ghế trước. Sự bao bọc này đảm bảo mức độ bảo vệ toàn diện cho mọi hành khách khi xảy ra va chạm từ bất kỳ hướng nào.

Sự an toàn của “xe chủ tịch” còn đến từ nền tảng cơ khí cực kỳ vững chắc. Qua đo đạc trực tiếp, chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng, đồng thời là một chủ xe đánh giá, VF 9 sở hữu 3 hệ chịu lực với lớp thép rất dày và chắc chắn. Phần cứng nhất nằm ngay tại khoang hành khách, còn phần đầu xe đóng vai trò là vùng đàn hồi, hấp thụ xung lực khi va chạm. Thép sàn chịu lực của VF 9 dày tới 3 mm, mang lại sự an toàn tối đa.

“Để ‘cõng’ được khối pin khổng lồ tới gần 1 tấn, nền tảng cơ khí của VF 9 phải rất vững chắc. Điều này vô hình trung mang lại sự an toàn tối đa cho người ngồi trong khoang xe”, ông Hùng phân tích.

Khung gầm chắc chắn cũng mang lại cho VF 9 khả năng vận hành ổn định trên mọi điều kiện địa hình. Doanh nhân Vũ Ngọc Hải, người sở hữu tới 3 chiếc VF 9 phục vụ gia đình và công việc đánh giá, VF 9 vận hành trên đường trường “rất tuyệt vời”, đi đường đèo “cực đỉnh, cực kỳ an toàn”.

“Lúc leo đèo, động cơ mạnh mẽ giúp xe có thể đáp ứng yêu cầu của tôi, khác biệt hoàn toàn so với xe xăng. Đặc biệt, lúc đi đường đèo dốc quanh co VF 9 ổn định hơn”, anh Hải nhận xét.

Dịch vụ hậu mãi “chuẩn VIP”

Với nhiều chủ xe, định vị “xe chủ tịch” của VF 9 còn đến từ những đặc quyền “chuẩn VIP” như cứu hộ miễn phí 24/7, giao nhận xe tại nhà, cam kết đúng hẹn thời gian sửa chữa, thậm chí cho mượn xe/pin để công việc, sinh hoạt hàng ngày của khách hàng không bị gián đoạn. Đi cùng là chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho cả xe và pin - dài nhất thị trường. Loạt chính sách này giúp những chủ xe bận rộn hoàn toàn yên tâm.

“Các chủ xe VF 9 có cảm giác tự hào hơn khi được chăm sóc đặc biệt mỗi khi sử dụng các dịch vụ của VinFast”, anh Quyền khẳng định.

Đặc biệt, yếu tố thuyết phục nhóm khách hàng doanh nhân như anh Hải, anh Quyền còn là khả năng tiết kiệm chi phí. Trong khi nhiều người đành ngậm ngùi “đắp chiếu” xe xăng vì giá xăng biến động liên tục, VF 9 mở ra một chu kỳ 3 năm “nuôi xe 0 đồng” cho chủ sở hữu.

Cụ thể, người dùng xe VinFast nói chung và VF 9 nói riêng được hưởng đặc quyền miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), tiết kiệm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng chi phí nhiên liệu mỗi năm.

“Chi phí sử dụng siêu tiết kiệm là một trong những yếu tố lớn nhất để doanh nghiệp quyết định mua VF 9. Hiệu quả về nhiên liệu VF 9 mang lại cực kỳ lớn”, anh Hải đánh giá.

Anh Hải làm một phép so sánh đơn giản: các mẫu xe xăng cùng phân khúc như Land Cruiser Prado hay Ford Explorer tiêu thụ khoảng 12-15 lít/100 km; trong khi tiền điện của VF 9 (khi hết thời gian miễn phí sạc) chỉ tương đương 7-8 lít/100 km – ngang chi phí nhiên liệu cho xe phổ thông hạng A.

Trong tháng 4/2026, khách Việt có cơ hội tiếp cận VF 9 dễ hơn bao giờ hết với các chính sách như hỗ trợ 10% giá bán từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, “Thu xăng - Đổi điện” với mức ưu đãi 3%. Cộng dồn hai khoản trên, tổng giá trị ưu đãi cho VF 9 có thể lên tới 220 triệu đồng.

Với những doanh nhân muốn tối ưu dòng tiền, phương án trả góp với 0 đồng vốn ban đầu và lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%) là đòn bẩy tài chính thiết thực, khiến VF 9 không chỉ là một phương tiện di chuyển mà đã trở thành khoản đầu tư thông minh.