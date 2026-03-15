Nguyên tắc đổ xăng giúp giảm chi phí nhiên liệu

(Baohatinh.vn) - Chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ khi đổ xăng và sử dụng xe, người lái có thể giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, đồng thời góp phần bảo vệ động cơ và hạn chế lãng phí tài nguyên.

nhien-lieu-2-69b0d6abe5699.jpg

Dưới đây là một số mẹo đổ xăng đơn giản nhưng hiệu quả được nhiều tài xế kinh nghiệm áp dụng.

Lựa chọn thời điểm đổ xăng phù hợp

Theo các chuyên gia, thời điểm đổ xăng có thể ảnh hưởng đến lượng nhiên liệu thực nhận. Xăng là loại nhiên liệu nhạy cảm với nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng, thể tích xăng có xu hướng giãn nở.

Vì vậy, nhiều tài xế lựa chọn đổ xăng vào sáng sớm hoặc buổi tối khi nhiệt độ môi trường thấp hơn. Thời điểm này, xăng ít giãn nở hơn, giúp lượng nhiên liệu nhận được ổn định hơn so với khi đổ vào những thời điểm nắng nóng trong ngày.

Không để bình xăng xuống quá thấp

Thói quen chờ đến khi kim xăng gần chạm vạch đỏ mới đổ xăng khá phổ biến, nhưng điều này có thể gây bất lợi cho cả động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu.

Khi bình xăng quá cạn, không gian trong bình lớn hơn, khiến nhiên liệu dễ bay hơi. Ngoài ra, cặn bẩn tích tụ dưới đáy bình có thể bị hút vào hệ thống bơm nhiên liệu, làm giảm hiệu quả vận hành và có nguy cơ ảnh hưởng đến độ bền của động cơ.

Do đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung nhiên liệu khi bình còn khoảng một nửa dung tích.

Đổ đúng loại xăng theo khuyến cáo của nhà sản xuất

Mỗi loại động cơ được thiết kế để hoạt động tối ưu với một chỉ số octane nhất định, như RON 95 hoặc các loại xăng sinh học.

Việc sử dụng đúng loại nhiên liệu giúp động cơ vận hành ổn định, tối ưu hiệu suất đốt cháy và hạn chế tiêu hao nhiên liệu. Ngược lại, nếu sử dụng loại xăng không phù hợp, động cơ có thể hoạt động kém hiệu quả và làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng nhiên liệu tại các hệ thống trạm xăng uy tín để đảm bảo chất lượng.

Không nên đổ xăng quá đầy bình

Nhiều tài xế có thói quen yêu cầu đổ đầy bình để hạn chế số lần ghé trạm xăng. Tuy nhiên, việc nạp nhiên liệu đến sát miệng bình có thể gây lãng phí.

Xăng cần một khoảng không gian nhất định để giãn nở khi nhiệt độ thay đổi. Nếu bình chứa quá đầy, nhiên liệu có thể tràn ra ngoài hoặc gây áp lực lên hệ thống thông hơi của bình xăng.

Do đó, việc đổ xăng ở mức hợp lý, đủ cho hành trình dự kiến, là lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến nghị.

Đóng chặt nắp bình xăng và ưu tiên đỗ xe nơi râm mát

Sau khi đổ xăng, tài xế nên kiểm tra nắp bình xăng đã được đóng kín hay chưa. Nắp bình không kín có thể khiến nhiên liệu bay hơi nhanh hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Bên cạnh đó, việc đỗ xe dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài cũng làm tăng nhiệt độ trong bình chứa, thúc đẩy quá trình bay hơi của nhiên liệu. Đỗ xe dưới bóng râm, mái che hoặc trong hầm gửi xe là cách đơn giản giúp hạn chế thất thoát nhiên liệu và bảo vệ phương tiện.

