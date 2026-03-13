Những lầm tưởng phổ biến trong sử dụng ô tô

Dưới đây là 8 lầm tưởng phổ biến trong quá trình sử dụng ô tô mà đến nay vẫn còn rất nhiều người ngộ nhận.

Thả trôi xe ở số N hoặc Mo khi xuống dốc sẽ tiết kiệm xăng

Đây là một lầm tưởng khá phổ biến. Trên thực tế, xe hiện đại có khả năng tự ngắt nhiên liệu khi đang xuống dốc và không đạp ga, nếu xe vẫn để ở số D hoặc số thấp.

Ngược lại, khi chuyển về số N (với xe số tự động) hoặc số Mo (với xe số sàn), động cơ phải duy trì chế độ không tải và vẫn tiêu thụ nhiên liệu. Việc thả trôi còn làm mất phanh động cơ, tăng tải cho hệ thống phanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chờ gần cạn bình mới đổ nhiên liệu để tiết kiệm xăng

Không ít tài xế cho rằng để bình xăng càng nhẹ thì xe càng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, trên xe hiện đại, lợi ích này gần như không đáng kể. Ngược lại, bơm nhiên liệu được làm mát bằng chính xăng trong bình; việc thường xuyên chạy xe khi xăng gần cạn có thể khiến bơm quá nhiệt và nhanh hỏng.

Ngoài ra, cặn bẩn tích tụ ở đáy bình dễ bị hút lên khi mức nhiên liệu thấp, gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống nhiên liệu. Chưa kể rủi ro chết máy giữa đường chỉ để tiết kiệm một khoản chi phí rất nhỏ là điều không cần thiết.

Phải làm nóng động cơ lâu trước khi khởi hành

Thói quen nổ máy để xe đứng yên vài phút, thậm chí lâu hơn vào buổi sáng, xuất phát từ thời xe còn sử dụng bộ chế hòa khí và dầu nhớt chất lượng thấp. Khi đó, dầu đặc và cần thời gian để bôi trơn.

Với động cơ phun xăng điện tử và dầu nhớt hiện đại, động cơ chỉ cần khoảng 20 - 30 giây để dầu được bơm đầy đủ. Việc để xe nổ không tải lâu không mang lại lợi ích rõ rệt, ngược lại còn lãng phí nhiên liệu và làm tăng khí thải. Cách tốt nhất là khởi hành sớm và chạy nhẹ nhàng trong những phút đầu.

Tắt điều hòa luôn giúp tiết kiệm nhiên liệu

Điều hòa đúng là tạo thêm tải cho động cơ, nhưng hiệu quả nhiên liệu còn phụ thuộc vào tốc độ và khí động học của xe. Ở tốc độ thấp, mở cửa sổ có thể tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, khi chạy ở tốc độ cao, lực cản gió tăng mạnh. Lúc này, mở cửa sổ có thể khiến xe tốn nhiên liệu hơn so với việc bật điều hòa ở mức vừa phải. Do đó, không có quy tắc chung áp dụng cho mọi tình huống.

Cứ sau 5.000km là phải thay dầu

Mốc thay dầu 5.000km từng rất phổ biến trong quá khứ, nhưng hiện nay không còn mang tính bắt buộc. Loại dầu, thiết kế động cơ và khuyến nghị của nhà sản xuất mới là yếu tố quyết định.

Phần lớn xe đời mới sử dụng dầu tổng hợp, có thể hoạt động ổn định từ 7.500 đến 10.000 km, thậm chí lâu hơn trong điều kiện vận hành thuận lợi. Thay dầu quá sớm không giúp xe bền hơn mà chỉ làm tăng chi phí bảo dưỡng không cần thiết.

Chỉ cần châm thêm dầu là không cần thay dầu

Châm thêm dầu chỉ giúp duy trì mức dầu đúng chuẩn, chứ không làm dầu cũ sạch hay phục hồi tính năng. Theo thời gian, dầu bị nhiễm bẩn, mất khả năng bôi trơn và làm mát.

Nếu chỉ châm thêm mà không thay mới, cặn bẩn sẽ tích tụ trong động cơ, gây mài mòn và hư hỏng. Đây là kiểu tiết kiệm sai lầm, dễ dẫn đến chi phí sửa chữa lớn về sau.

Xăng cao cấp luôn tốt hơn cho mọi loại xe

Chỉ những động cơ hiệu suất cao hoặc có tỷ số nén lớn mới cần xăng có chỉ số octan cao theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Với đa số xe phổ thông, sự khác biệt giữa xăng thường và xăng cao cấp trong điều kiện sử dụng hằng ngày là không đáng kể.

Động cơ hiện đại được trang bị hệ thống điều khiển điện tử có thể tự điều chỉnh thời điểm đánh lửa để tránh kích nổ. Vì vậy, trừ khi xe được khuyến cáo rõ ràng, việc đổ xăng cao cấp thường chỉ khiến chi phí nhiên liệu tăng lên mà không mang lại lợi ích tương xứng.

Đổ xăng vào buổi sáng sẽ “lời” hơn

Quan niệm này dựa trên việc xăng giãn nở theo nhiệt độ. Tuy nhiên, xăng tại các trạm được lưu trữ trong bể ngầm, nơi nhiệt độ khá ổn định suốt cả ngày. Sự chênh lệch nếu có là rất nhỏ và gần như không tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí.

Trên thực tế, việc chọn thời điểm đổ xăng buổi sáng chủ yếu mang tính tâm lý hơn là mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.