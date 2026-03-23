Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng trong nước hôm nay 23/3/2026

Sáng nay, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở giá 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này vẫn cao hơn thế giới tới gần 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Đầu giờ sáng 23/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 21/3), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hiện giao dịch ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm mạnh, xuống còn 168-171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/3/2026

Giá vàng quốc tế sáng nay biến động mạnh. Có thời điểm giá vàng thế giới giao ngay rơi xuống mức 4.337 USD/ounce, sau đó lại hồi phục.

Lúc 8h39' ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.444 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với chốt tuần qua. Sáng 23/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 142,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng giao ngay đã đánh mất hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng. Đầu tuần trước, giá vàng vẫn dao động ổn định quanh vùng 5.000 USD/ounce. Kim loại quý giao dịch trong biên độ hẹp, chủ yếu quanh vùng 4.975-5.040 USD/ounce.

Tới giữa tuần, giá vàng phá vỡ mốc hỗ trợ 4.970 USD/ounce. Chỉ trong vài giờ, thị trường lao dốc hơn 100 USD. Đà giảm tiếp tục gia tăng sau khi dữ liệu PPI của Mỹ cao hơn dự báo.

Tâm điểm của tuần là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Quyết định giữ nguyên lãi suất không gây bất ngờ. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell đã tạo áp lực lớn lên thị trường. Giá vàng nhanh chóng giảm về sát 4.800 USD/ounce.

Áp lực bán chưa dừng lại. Trong phiên châu Á sau đó, giá vàng tiếp tục rơi mạnh xuống vùng 4.538 USD/ounce. Đây là một trong những nhịp giảm mạnh nhất kể từ đầu năm.

Dù có những nhịp hồi kỹ thuật, giá vàng không thể duy trì đà tăng. Sau khi nhiều lần thất bại trước vùng 4.700 USD/ounce, kim loại quý tiếp tục giảm sâu. Cuối tuần, giá vàng chạm mức thấp nhất quanh 4.477 USD/ounce trước khi đóng cửa dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Các yếu tố kinh tế Mỹ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Dữ liệu lạm phát sản xuất (PPI) cao hơn dự báo cho thấy áp lực giá vẫn lớn. Điều này khiến thị trường lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Fed phát tín hiệu thận trọng với chính sách tiền tệ. Khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay tiếp tục bị thu hẹp. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất.

Tâm lý thị trường còn chịu tác động từ rủi ro thanh khoản. Trong bối cảnh bất ổn, nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ tiền mặt. Điều này tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu sẽ tập trung vào loạt quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Nhà đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ về sản xuất, thị trường nhà ở và lạm phát. Đây là những chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dự báo giá vàng

Khảo sát Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang tiêu cực. Trong số 18 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ 17% dự báo giá vàng tăng. Có tới 67% nhận định giá sẽ tiếp tục giảm. Phần còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Ở phía nhà đầu tư cá nhân, tâm lý cũng trở nên thận trọng hơn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng đợt giảm vừa qua chủ yếu do tác động từ cuộc họp Fed. Đây có thể là một nhịp điều chỉnh quá đà. Khi các yếu tố cơ bản không thay đổi, giá vàng có thể phục hồi trở lại.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng đà giảm của vàng trong thời gian gần đây chủ yếu đến từ sự thay đổi tâm lý thị trường trong ngắn hạn, chứ không phản ánh sự suy yếu của các yếu tố nền tảng.

Nhà đầu tư hiện đang tập trung vào các yếu tố tiêu cực như lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh lên và giá năng lượng tăng. Những yếu tố này khiến kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất bị thu hẹp, qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Ông Day nhận định đây chỉ là giai đoạn điều chỉnh mang tính chu kỳ. Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông leo thang, đồng USD thường tăng giá do nhu cầu trú ẩn và thanh khoản. Khi đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu đi lên, vàng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Thị trường đang lặp lại mô hình quen thuộc “mua theo tin đồn, bán theo sự kiện”. Trước khi xung đột bùng phát, giá vàng đã tăng mạnh do kỳ vọng rủi ro. Khi sự kiện xảy ra, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời, khiến giá quay đầu giảm.

Một yếu tố khác là áp lực thanh khoản. Trong giai đoạn bất ổn, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao. Điều này làm giảm dòng tiền vào vàng, dù môi trường rủi ro vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi. Nợ công toàn cầu ở mức cao, rủi ro tài chính gia tăng và bất ổn địa chính trị kéo dài vẫn là nền tảng quan trọng cho xu hướng tăng của kim loại quý.

Nếu kinh tế Mỹ suy yếu rõ rệt hơn trong thời gian tới, Fed có thể buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ, thậm chí quay lại các biện pháp như nới lỏng định lượng (QE). Khi đó, vàng sẽ hưởng lợi mạnh.