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Chính trị

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), chiều 11/7, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

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Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến ​dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trên cả nước.
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đoàn công tác dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.
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Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
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Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.

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Tags:

#Ngân hàng Nhà nước #Phạm Đức Ấn #Ngã ba Đồng Lộc #liệt sĩ #hà tĩnh

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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