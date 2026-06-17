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Kinh tế

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến các chỉ tiêu, không gian phát triển, hành lang kinh tế và phương án phát triển các khu chức năng, định hướng phát triển đô thị - nông thôn...

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới.

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Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh được điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu phát triển chủ yếu được điều chỉnh, bổ sung như: tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 180–185 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 20%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,76; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,5%/năm trở lên.

Quy hoạch bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư; cơ cấu lại mô hình tăng trưởng; phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập gắn với quốc phòng, an ninh.

Ba khâu đột phá gồm: chuyển đổi số toàn diện; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về không gian phát triển, tỉnh điều chỉnh thành 5 vùng kinh tế, gồm: vùng kinh tế trung tâm; vùng kinh tế phía Bắc; vùng kinh tế động lực tăng trưởng phía Nam; vùng kinh tế sinh thái - nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững; vùng kinh tế biển tổng hợp và bảo tồn sinh thái biển.

Ngoài ra, điều chỉnh, xác lập 4 hành lang kinh tế, gồm: hành lang động lực ven biển; hành lang kinh tế Đông - Tây; hành lang sinh thái; hành lang liên kết biên giới phía Nam.

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Theo quy hoạch được điều chỉnh, đến năm 2030, toàn tỉnh có 15 đô thị và hình thành 1 đô thị mới.

Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các nhóm ngành kinh tế trọng tâm, động lực tăng trưởng, gồm: nhóm ngành chủ lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh; nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế phát triển; nhóm ngành mới, tạo động lực tăng trưởng dài hạn và nhóm ngành dịch vụ hỗ trợ, liên kết chuỗi giá trị. Đáng chú ý là định hướng phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Quy hoạch cũng điều chỉnh hệ thống đô thị với 3 vùng đô thị chiến lược và 4 trục phát triển; đến năm 2030 toàn tỉnh có 15 đô thị và 1 đô thị mới, trong đó có 2 đô thị loại II.

Về khu chức năng, điều chỉnh đáng chú ý là mở rộng quy mô Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha; nghiên cứu thành lập khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do Vũng Áng; khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh – Bolikhămxay khi đủ điều kiện.

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Quy hoạch điều chỉnh quy mô diện tích Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha.

Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được bổ sung, trong đó có nghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, quy hoạch cảng hàng không tiềm năng tại các xã Yên Hòa và Thiên Cầm; cập nhật hệ thống điện lực theo quy hoạch quốc gia; đề xuất nhà máy điện rác công suất 15–30 MW.

Ngoài ra, quy hoạch còn bổ sung định hướng phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa; xây dựng trung tâm dữ liệu nhân tạo quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại vị trí mới; điều chỉnh định hướng sử dụng đất, khai thác khoáng sản, phát triển các khu xử lý chất thải và hoàn thiện các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp với bối cảnh phát triển mới…

Xem toàn văn nghị quyết tại đây.

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Tags:

#Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh #điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh #Nghị quyết của HĐND tỉnh

Chủ đề QUY HOẠCH TỈNH HÀ TĨNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

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