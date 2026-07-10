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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 10/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của bộ đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành GTVT hy sinh tại Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành GTVT hy sinh tại Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành GTVT hy sinh tại Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
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Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước.
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc.
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Đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP.
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, các thành viên trong đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

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