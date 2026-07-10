Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 10/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của bộ đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, các thành viên trong đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
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