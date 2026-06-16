Mirabo Global và đối tác Nhật Bản tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Hà Tĩnh

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 16/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản về khảo sát, nghiên cứu đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Về phía đoàn công tác do ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirabo Global làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mirabo Global cùng các doanh nghiệp đối tác Nhật Bản đã giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án tại Nhật Bản; đồng thời đề xuất các nội dung nghiên cứu, hợp tác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirabo Global thông tin lĩnh vực hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp.

Trong đó, trọng tâm là tư vấn nghiên cứu và triển khai Bản sao số - nền tảng dữ liệu và mô phỏng thông minh phục vụ quy hoạch, ứng phó khí hậu và phát triển bền vững; nghiên cứu phát triển mô hình nông nghiệp đa giá trị tại Hà Tĩnh gắn với chuỗi cung ứng lạnh, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu và xuất khẩu nông - thủy sản; hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản có nhu cầu khảo sát, đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, nghiên cứu, khảo sát mô hình ứng dụng thiết bị thông minh trong phục hồi chức năng, lão khoa và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho y tế.

Ông Ryosuke Kijima - Phó Giám đốc Kỹ thuật khu vực châu Á, Công ty Cổ phần Fukushima Galilei (Nhật Bản) giới thiệu thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp chế biến sâu.

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và y tế...

Các đại biểu cũng làm rõ một số nội dung liên quan đến nhu cầu, điều kiện và khả năng triển khai các đề xuất hợp tác trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức thông tin về phát triển y tế thông minh tại Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đánh giá cao sự quan tâm của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản trong việc tư vấn, nghiên cứu triển khai các nội dung hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Hà Tĩnh đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng; tăng cường thu hút đầu tư vào khu kinh tế, các khu – cụm công nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trong quản lý cũng như các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác để cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát thực tế và nghiên cứu tính khả thi của các nội dung hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới các bên tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối, tạo cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.