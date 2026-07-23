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Chính trị

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao di ảnh, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Vụ việc liên quan đến hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân đang được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Chiều 23/7, ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao di ảnh dựng chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Thân cho gia đình ông Nguyễn Văn Thiện (em trai liệt sĩ) tại thôn Phú Ngọc, xã Phúc Trạch.

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Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và xã Phúc Trạch trao tặng di ảnh dựng chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Thân cho gia đình ông Nguyễn Văn Thiện.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Thân được tái tạo bằng công nghệ, dựa trên những đặc điểm khuôn mặt, tư liệu và ký ức của người thân, góp phần giúp gia đình có thêm một hình ảnh thiêng liêng để tưởng nhớ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đoàn công tác cũng trao quà động viên, thăm hỏi gia đình liệt sĩ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình ông Nguyễn Văn Thiện; bày tỏ sự chia sẻ trước những trăn trở, mong mỏi kéo dài nhiều năm qua của gia đình trong việc xác định danh tính và tìm lại hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân.

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Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với gia đình và khẳng định sẽ tiếp tục giám sát, đề xuất các cấp có thẩm quyền để xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, vụ việc liên quan đến hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân đang được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ các thông tin liên quan đến quá trình quy tập, cất bốc, di chuyển mộ liệt sĩ; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan sớm phối hợp thực hiện các bước cần thiết để xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cũng là nguyện vọng chính đáng của gia đình.

Theo hồ sơ, liệt sĩ Nguyễn Văn Thân quê xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (cũ), nay là xã Phúc Trạch, hy sinh năm 1978 tại huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang). Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân từng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Điền, sau đó quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang (cũ).

Tuy nhiên, quá trình quản lý, di chuyển mộ phát sinh nhiều bất thường khi gia đình ông Nguyễn Văn Thiện phát hiện phần mộ tại An Giang không còn hài cốt vào năm 2019; trong khi hồ sơ cho thấy hài cốt mang tên Nguyễn Văn Thân đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Đáng chú ý, tại đây vẫn tồn tại hai nguồn thông tin: gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thân quê Hà Tĩnh và gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thân quê Bắc Ninh cùng cho rằng hài cốt là người thân của mình.

Trước những nghi vấn về quá trình cất bốc, di chuyển hài cốt chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, các cơ quan chức năng đã đề nghị thực hiện giám định ADN để xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay, việc giám định vẫn chưa được triển khai do gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thân tại Bắc Ninh chưa đồng thuận việc lấy mẫu xét nghiệm.

Tiếp nhận ý kiến cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan liên quan đã và đang tiếp tục phối hợp, đề nghị tỉnh An Giang cung cấp hồ sơ, làm rõ quá trình quy tập, di chuyển mộ và xử lý các nội dung kiến nghị nhằm sớm xác định sự thật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức làm việc với các bên liên quan nhằm sớm có giải pháp giải quyết vụ việc.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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