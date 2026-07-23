Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao di ảnh, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

Chiều 23/7, ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao di ảnh dựng chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Thân cho gia đình ông Nguyễn Văn Thiện (em trai liệt sĩ) tại thôn Phú Ngọc, xã Phúc Trạch.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và xã Phúc Trạch trao tặng di ảnh dựng chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Thân cho gia đình ông Nguyễn Văn Thiện.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Thân được tái tạo bằng công nghệ, dựa trên những đặc điểm khuôn mặt, tư liệu và ký ức của người thân, góp phần giúp gia đình có thêm một hình ảnh thiêng liêng để tưởng nhớ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đoàn công tác cũng trao quà động viên, thăm hỏi gia đình liệt sĩ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình ông Nguyễn Văn Thiện; bày tỏ sự chia sẻ trước những trăn trở, mong mỏi kéo dài nhiều năm qua của gia đình trong việc xác định danh tính và tìm lại hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với gia đình và khẳng định sẽ tiếp tục giám sát, đề xuất các cấp có thẩm quyền để xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, vụ việc liên quan đến hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân đang được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ các thông tin liên quan đến quá trình quy tập, cất bốc, di chuyển mộ liệt sĩ; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan sớm phối hợp thực hiện các bước cần thiết để xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cũng là nguyện vọng chính đáng của gia đình.