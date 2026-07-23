Hà Tĩnh có 7 đại biểu tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng

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Sáng 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Bộ Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 310 đại biểu người có công tiêu biểu trên cả nước. Trong số 310 đại biểu, Hà Tĩnh vinh dự có 7 cá nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và các cán bộ tiêu biểu ở cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Báo Dân trí.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Báo Dân trí.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), và cũng là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo kết quả công tác chăm lo người có công với cách mạng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, gần 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và ngày càng được hoàn thiện.

Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 57 của Ban Bí thư hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều chính sách đang được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động hơn 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn và trao hơn 57.000 sổ tiết kiệm cho người có công…

Tại hội nghị, đại biểu đã được giao lưu với những người có công tiêu biểu; chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Dịp này, các đơn vị liên quan cũng trao trả kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân, gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và đạo lý của dân tộc. Hệ thống chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người có công không ngừng được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Dân trí.

Các phong trào như "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh... đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Bên cạnh biểu dương những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ trăn trở đối với những mất mát chưa thể bù đắp của những gia đình, thân nhân liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ, chưa xác định được danh tính. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho các gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng ra lời kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Lời kêu gọi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của hàng triệu người con ưu tú.