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Chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà người có công với cách mạng

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Thăm và tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

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Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến thăm, tặng quà ông Trần Hải Quyết - thương binh 1/4 (TDP Hồng Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh).
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Đồng chí Hà Văn Hùng ân cần hỏi thăm về sức khỏe, tình hình đời sống của gia đình ông Trần Hải Quyết.
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Tiếp đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà bà Hồ Thị Minh - thương binh 4/4 (TDP 1 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh).
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... và thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Út - thân nhân liệt sĩ (thôn Đông Vĩnh, xã Trường Lưu).

Tại các gia đình, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Văn Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương, bệnh binh, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đề nghị cấp ủy, chính quyền các phường, xã tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

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Tags:

#Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hà Tĩnh #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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