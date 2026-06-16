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Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản khảo sát cơ hội hợp tác tại Hà Tĩnh

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn đoàn công tác Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản khảo sát, tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực có thể hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh để sớm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, mang lại những kết quả cụ thể.

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Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 16/6, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản do ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirabo Global làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đón tiếp đoàn. Cùng tham dự có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đón tiếp đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirabo Global đã giới thiệu về Mirabo Global và các doanh nghiệp đối tác Nhật Bản với thế mạnh trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số hóa và chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực như y tế, nhà máy thông minh, công nghệ thực phẩm, đô thị thông minh...

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Ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirabo Global phát biểu tại buổi tiếp.

Ông Hoàng Văn Đức cho biết đoàn công tác sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về đặc điểm tình hình, tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh và các nội dung có thể hợp tác có liên quan đến chuyển đổi số, hạ tầng logistics, nông nghiệp đa giá trị, chế biến sâu nông - thủy sản và y tế thông minh.

Ông Hoàng Văn Đức cho rằng, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt đã sớm triển khai các chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và phát triển các ngành công nghiệp. Đây là nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi tiếp đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh; đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo cũng như những thành tựu nổi bật của Mirabo Global và các doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đoàn công tác khảo sát, tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực có thể hợp tác tại Hà Tĩnh để sớm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, mang lại những kết quả cụ thể. Đồng thời khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối và triển khai các hoạt động hợp tác trên địa bàn.

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu Hà Tĩnh tặng quà đoàn công tác.

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